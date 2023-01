La cara y la cruz del Real Mallorca-Valladolid

Abdón Prats: Su leyenda crece tras su gol en la última jugada

Abdón siempre aparece cuando se le necesita. El 9 del Mallorca tiene estrella y ayer, ante el Valladolid, lo volvió a evidenciar. Tras ser clave en el partido de Copa del Rey ante el Pontevedra, tuvo que ser él, de nuevo, y en el minuto 93, quien le diera de cabeza los tres puntos al Mallorca con un tanto que hizo estallar de locura a Son Moix. Apenas tuvo diez minutos para jugar, pero el de Artà siempre cuenta con alguna ocasión. Sin menospreciar el centro de Kang In Lee tras ejecutar una falta lateral, Abdón estuvo donde tenía que estar para meter la cabeza y batir a Masip, que solo pudo mirarla.

La cruz

Dani Rodríguez: Enésima oportunidad desaprovechada

Tal como se fue del partido en el minuto 66, cabizbajo y en silencio, entró al mismo desde un inicio. Dani Rodríguez firmó ayer una mala actuación ante el Valladolid que le costó ser la primera sustitución de Javier Aguirre. El mediocentro gallego, que parece haber recuperado la titularidad, volvió a evidenciar que no está en su mejor estado de forma. Excesivamente fallón, no estuvo nada acertado en las pocas ocasiones en las que entró en contacto con el balón. Sin presencia en ataque, no ayudó a Galarreta en la construcción del juego. Debe mejorar mucho o volverá de nuevo al banquillo.