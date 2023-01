Pese a que Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, aseguró en su última rueda de prensa en Son Moix que ningún jugador de la primera plantilla le había comunicado sus intenciones de abandonar el equipo durante el presente mercado invernal: «A mí, frontalmente, ningún futbolista me ha dicho que no esté contento o no quiera quedarse». La realidad es que Lago Junior, el jugador más veterano del plantel, tiene pie y medio fuera del Real Mallorca.

El costamarfileño, que lleva dos partidos consecutivos sin entrar en la convocatoria del mexicano, ante Real Unión en Copa y ante el Getafe en LaLiga, ha sido uno de los efectivos menos utilizados por Aguirre en este arranque de la competición. Lago, que acaba contrato el próximo mes de junio, tan solo ha disputado 48 minutos repartidos en cinco encuentros, por lo que su intención es encontrar un equipo de LaLiga SmartBank donde disponer de minutos para encauzar su futuro. Ahora mismo el equipo mejor posicionado para contratar sus servicios es el Málaga.