El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, huye de las excusas, a pesar de la decepción que supuso perder en Son Moix en la anterior jornada. "Los resultados no nos han acompañado a pesar de que no lo hemos hecho tan mal. Tenemos en la retina el último partido ante el Sevilla que creo que está todo dicho cuando ellos tiran una vez a puerta y nosotros hacemos algo más. Al final el equipo no puede darse el lujo de ser pesimista o de pensar que no hemos ganado, hay siete u ocho equipos por debajo y la Liga es larga. No vamos ni por la cuarta parte de la Liga, por lo tanto no hay tiempo para lamentaciones, aunque fue una derrota dura e injusta. Hay que mirar hacía adelante. Vamos con mucha ilusión", ha expresado hoy ante los periodistas en la sala de prensa de Son Moix.

Tiene claro que el duelo de este miércoles ante la Real Sociedad, a partir de las 20 horas, será otra historia. "Es una salida muy complicada, es un equipo que está muy en forma y que juega muy bien al fútbol. Ya llevan varios años con Imanol Alguacil que lo hace de maravilla. Me encanta Imanol porque es un técnico de la casa, él mismo se identifica como un forofo del equipo y lo transmite. Hacen muy bien las cosas, se juntan tres o cuatro jugadores muy peloteros como Brais, Silva, Merino... será muy difícil, pero esperemos estar a la altura y seguir en una zona tranquila de la clasificación", ha reiterado. Preguntado acerca de la receta para tener éxito en San Sebastián, el mexicano ha sido claro. "Quiero ganar. Necesitamos una victoria para ir sumando y ver al equipo en esa línea que hemos visto últimamente, equilibrado y que tenga ocasiones de gol. Pero lo que no podemos permitirnos es equivocarnos con la pelota. Ante el Athletic la regalamos en diecisiete ocasiones y eso es darte una pistola para que me mates, eso no", ha añadido convencido. Y para eso deben tener puntería. "Necesitamos acertar más de cara a portería. Si tenemos cuatro, hacer dos. Y seguir creciendo con la pelota", ha reclamado. Aguirre también se acordó de Take, al que dirigió la pasada campaña en Son Moix. "Le veo bien, jugando suelto arriba, es un jugador que necesita libertad y continuidad, es un jugador interesante, pasó por Madrid, Barcelona, Villarreal, Getafe y Mallorca y espero que encuentre su sitio”, ha subrayado. El técnico mallorquinista ha confirmado que en el Reale Arena serán bajas el ghanés Idrissu Baba y Jaume Costa, que se recuperan de distintas dolencias físicas, aunque ha asegurado que sí llegan al duelo del sábado en Mestalla. Además, ha deslizado que Copete y Cufré, que "acabaron con calambres ante el Sevilla", serán "suplentes" en Donosti, al igual que Grenier y Kang In Lee, que padecieron "una especie de virus" en la anterior semana, con vómitos y diarreas. Cuestionado acerca de si le daba vértigo la visita a la Real Sociedad ante la amenaza de caer a puestos de descenso esta semana tras la siguiente visita al campo del Valencia, segunda salida consecutiva muy complicada, ha respondido que "no". "Me daría vértigo si fuese la jornada 36, como la temporada pasada y después del 2-6 ante el Granada aquí en Palma. Eso sí fue vértigo. Estamos en la jornada décima, hay siete y ocho equipos por debajo de nosotros. Hay que esperar a las última fechas del campeonato, como dijo el gran sabio de Hortaleza", ha remarcado en clara referencia a Luis Aragonés.