Take Kubo es un jugador peculiar. El futbolista nipón, héroe del mallorquinismo tras hacer estallar la banca en el noventa en el Wanda para dar un triunfo de época al Real Mallorca ante el Atlético de Madrid, siempre deja alguna perla a la hora de hablar. Y su confesión a Kang In Lee al acabar el encuentro sobre lo que sintió en la jugada revela que todavía estaba muy nervioso por lo que acababa de suceder.

Ya en el interior del estadio, de camino al vestuario, ambos jugadores compartían una charla en la que Kubo le contaba al surcoreano, otro de los jugadores más destacados del partido y asistente de Russo en el primer gol, lo que había pasado en esa carrera de más de cincuenta metros antes de hacer estallar al equipo con un gol que corta una racha nefasta de más de dos meses sin ganar.

🙄 Y la sinceridad de 𝐓𝐚𝐤𝐞 con 𝐊𝐚𝐧𝐠-𝐈𝐧: “Me he cagado” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/dI8okxGtIh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 5 de diciembre de 2021

"Me he cagado, tío. Pensaba que tenía a otro central y he pensado: como la falle me mata", confesaba ante un sonriente Kang In. En ese camino, Kubo no ha parado de recibir felicitaciones. Primero de Luis García Plaza y más tarde del presidente del club Andy Kolhberg. El jugador nipón, ya recuperado de su lesión, fue clave en el devenir del encuentro. Su participación en el equipo es muy importante y dentro de poco volverá a ser un fijo en el once.