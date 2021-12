Kubo: «Me puse nervioso, el último toque se me queda corto y todo»

«Sí, me puse nervioso, el último toque se me queda corto y todo», ha señalado el japonés Take Kubo, sobre la jugada en que decidió el partido y en la que se plantó solo ante Oblak, al término del partido en el Wanda, en donde el Mallorca ha ganado (1-2) con gol del japonés en el minuto 90.

«Yo, individualmente, venía imaginando que iba a meter el gol de la victoria y así fue», ha desvelado el jugador bermellón, que ha explicado así la jugada: «Era un contrataque, se la doy a Angel, que estaba de espaldas, y veo que hay espacio por delante. El míster me dice siempre ‘toca y corre’ y es lo que hice». A Kubo, que había estado varias semanas lesionado por una lesión en el menisco de la rodilla derecha aunque ya reapareció unos minutos la semana pasada ante el Getafe, el gol le sirve para reivindicarse: «No estaba ayudando mucho, no estaba dando la talla. Al final, después de dos meses llega algo bueno», sentenció el japonés. «Creo que antes del partido el míster dio una charla buena», explicó Kubo en referencia a cómo afrontaron el choque en el Wanda. «Por eso hemos estado enchufados desde el principio», añadió, y resumió cómo vivió el encuentro: «La primera parte ha sido igualado, y en la segunda nos empataron. Sabíamos que íbamos a sufrir mucho rato, pero esta vez nos sonrió la suerte». Gesta del Mallorca en el Wanda (1-2) «El Atleti es un equipo al que con el 1-0 casi nunca se le da vuelta. Lo hemos intentado hasta el final y nos ha salido. Hemos tenido un poco de suerte también, pero al insistir e insistir también llega. Al final, lo que vale son los 3 puntos y hemos sido más efectivos que ellos», ha añadido Kubo. «Estoy para el Mallorca cien por cien», ha aseverado el nipón, que está cedido por el Real Madrid, rival histórico del Atlético. «Lo que pasa es que si puedo ayudarles a ellos (al Real Madrid), también encantado. Yo pertenezco al Mallorca y sólo pienso en el Mallorca», ha sentenciado.