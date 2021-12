Atlético de Madrid-Mallorca: Sobrevivir en el Wanda

El Mallorca quiere salir vivo del Wanda Metropolitano. Si a Luis García –aficionado confeso del Atlético de Madrid– le preguntaran un partido en el que revertir una dinámica negativa como la que arrastran los bermellones, con solo una victoria en los últimos doce partidos, el feudo de los colchoneros sería el último que escogería. Con el regusto amargo del pase en la Copa todavía en el paladar, el conjunto mallorquinista buscará rescatar su mejor versión en Liga para rascar como poco un punto ante los de Simeone (18:30 horas/Movistar), que están enfrascados en la persecución al Real Madrid y con la clasificación en Liga de Campeones pendiente frente al Oporto el martes.

El Mallorca ha perdido la chispa que le simbolizó en el arranque. Los números, mala suerte en los descuentos aparte, no engañan: no gana un partido desde el 2 de octubre ante el Levante y la solidez defensiva que le permitió tratar de tú a tú a Betis o Villarreal ha dado paso a la inseguridad. Por suerte, sigue manteniendo un colchón de más de un partido que le permite transitar a cierta distancia de los puestos de descenso, pero si no empiezan a llegar los triunfos la Navidad podrá hacerse muy larga.

La unidad B de los bermellones acabó el partido ante la Gimnástica Segoviana con su imagen muy deteriorada y con jugadores llamados a ser reemplazos habituales durante la Liga muy tocados. Ante los de Simeone, Luis García devolverá al verde a su guardia, con la duda de un «jugador habitual» que ha tenido gastroenteritis. Reina seguirá defendiendo la portería bermellona, a pesar de que hace semanas dejó caer que cuando jugara Greif sería para mantenerlo en el tiempo, cuestión que minimizó ayer en la rueda de prensa.

Galarreta, pese a ver la tarjeta roja directa ante la Gimnástica, será de la partida frente al Atlético de Madrid

En la defensa, Jaume Costa parece haberle ganado la partida a Oliván y formará en el lado izquierdo, junto a Russo, Valjent y Maffeo. Baba y Galarreta taparán el centro del campo, con Kang In Lee y Dani Rodríguez como lanzas en las bandas. Quien podría reaparecer en el como titular más de dos y meses y medio después es Take Kubo. El técnico no desmintió que el nipón esté listo, aunque deslizó que no quería dar pistas a su rival. Arriba, si había debate, lo cerró Ángel con su doblete.

El Atlético, que no reservará a nadie, cuenta con las bajas de Carrasco, Trippier y Giménez. Simeone apostará por un once de gala con la novedad de Cunha por el charrúa Luis Suárez. El Mallorca debe reaccionar, pero enfrente tiene al vigente campeón y uno de los grandes ‘cocos’ de la Liga.