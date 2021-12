El Mallorca tiene un problema si los que menos juegan tienen que apretar a los titulares indiscutibles. La eliminatoria de la Copa del Rey ante la Gimnástica Segoviana, en la que solo pudo ganar en la prórroga (2-0), ha señalado a los suplentes, una vez más. Los bermellones cuajaron una pésima actuación, indigna por momentos, frente a un adversario que está tres categorías por debajo, en la Segunda RFEF, y ocupando puestos de descenso. Los dos goles de Ángel maquillaron un resultado que podría haber sido adverso si el modesto conjunto local hubiera tenido más puntería.

Muchos de los jugadores que tienen poco o ningún protagonismo le dieron la razón al técnico Luis García de por qué tienen este rol porque, sin ir más lejos, en el decepcionante empate ante el Getafe (0-0), solo hizo dos cambios y dejó tres sin hacer. Es un dato paradigmático. El preparador sabe que lo que tiene en el banquillo no va a mejorar lo que hay, una circunstancia que invita a la reflexión y que contrasta con la sensación del inicio de curso, cuando todo apuntaba a que tenía un buen fondo de armario. Especialmente calamitosa fue la actuación del centro del campo, sobre todo la de Battaglia y Febas, que evidenciaron que están en un estado de forma muy lejos de lo que se espera en futbolistas de Primera. El caso del argentino es sangrante, con experiencia en la elite y que ya fue una caricatura en el duelo de Liga en Vallecas como sustituto de Baba. En La Albuera de Segovia siempre fue superado por los rivales, mostrándose lento y sin capacidad de destrucción de juego del rival y, mucho menos, de aportar equilibrio. Fue una sombra que siempre llegaba tarde, con alguna contada excepción.

Febas volvió a dar un paso atrás y evidenció que quizá una salida en el mercado invernal puede ser la mejor solución porque, con este rendimiento, no tiene hueco. Perdió muchos balones y estuvo precipitado, sin ser una solución para sus compañeros. Es cierto que no tiene ritmo de competición porque no juega, pero es imposible que Luis García cambie de opinión si cuando tiene la oportunidad la tira por la borda. Fer Niño, que ha pasado de ser indiscutible en la delantera con su prometedor estreno en Vitoria con un gol, a tener que esperar minutos en las segundas partes. El ariete ha disminuido su rendimiento de forma alarmante, mostrando una apatía difícil de entender en alguien que generó tan buenas sensaciones en su puesta en escena en verano. Además, Ángel le ha ganado la partida en una posición en la que tampoco hay mucha competencia, con un Abdón siempre batallador y un Hoppe lesionado.

El portero Greif, que cometió un penalti evitable, estuvo mal colocado y nervioso, por lo que tampoco parece que le vaya a disputar el puesto a Reina, por mucho que en verano costara 2,5 millones de euros y detuviera la pena máxima. Sedlar va a seguir siendo el cuarto central, aunque el miércoles no cometiera ningún fallo grosero. Valjent y Russo, a la espera del lesionado Raíllo, rinden sustancialmente mejor, por lo que no parece que García Plaza vaya a cambiar de opinión. Igual sucede con Sastre, siempre a la sombra de Maffeo. El de Porreres tampoco está en su mejor momento. El curso anterior en Segunda cumplió, pero en el actual, sobre en tareas defensivas, tampoco convence.

El Mallorca lleva una racha de siete jornadas sin ganar y de los últimos doce solo ha ganado uno, pero es evidente que si necesita un cambio de dinámica, ninguno de los que jugó en Segovia mejorará lo que hay. Y esto es lo realmente preocupante.