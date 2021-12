Recuperar la esencia del inicio de temporada. Ese es el mensaje que ha enviado Luis García Plaza y que espera que haga su equipo mañana ante el Atlético de Madrid. El técnico del Mallorca, consciente de la envergadura del rival, confía en que sus jugadores repitan un partido similar al que realizaron en el Reale Arena ante la Real o en Son Moix ante el Sevilla. “Quitando el día de Vallecas a mí el equipo no me ha disgustado. Sí que es verdad que hemos hecho mejores partidos que estos últimos. Tenemos que volver a ser ese equipo. Hay que competir contra un gran rival. Hemos sido capaces de grandes partidos contra la Real, el Sevilla, el Valencia… ¿por qué no podemos hacer lo mismo en el Wanda?”, ha apuntado.

“Lo que tenemos que hacer es ser nosotros y aprovechar las ocasiones. Tenemos que saber sufrir y saber qué tipo de equipo somos. Hay que ser más exigentes y dar mucho más de lo que estamos dando. A partir de ahí llegarán los buenos resultados”, ha añadido. Lo que tenemos que hacer es ser nosotros y aprovechar las ocasiones. Tenemos que saber sufrir y saber qué tipo de equipo somos. El entrenador del Mallorca se ha deshecho en elogios hacia una plantilla que considera la mejor de la Liga. “En extensión es la mejor plantilla de la Liga. Tiene a varios jugadores por puesto de un nivel tremendo. Es imposible decir el sistema que va a utilizar. Da igual si hacen algún cambio en el once, tienen tantos buenos que da igual. Es un equipo de altísimo nivel. Los veo fuertes ahora. En Cádiz ganaron con mucha solvencia y personalidad. Quiero que el equipo esté junto, que cuando tenga la pelota haga daño y que cuando no la tenga dificulte al máximo al rival”, ha destacado. Luis García ha destacado a Luis Suárez, Griezmann o Koke como algunos de los jugadores más peligrosos del conjunto que dirige Cholo Simeone. “Luis el año pasado fue un jugador muy importante para ellos. Son jugadores que en momentos claves siempre aparecen. Tienen mucho gol. Griezmann está en un sitio donde le quieren. Es muy versátil y aparece en muchas zonas del campo. Koke me parece un jugador excepcional”, ha analizado. Sobre si Kubo será titular: “Voy a guardarme la respuesta, porque si no es dar muchas pistas al rival" Cuestionado acerca de si Take Kubo puede jugar de inicio, el técnico ha preferido guardarse sus cartas: “Voy a guardarme la respuesta, porque si no es dar muchas pistas al rival. Era un jugador que iba a de menos a más”. Con la duda de un futbolista “que suele jugar” a causa de un episodio de gastroenteritis, Luis García ha dejado claro que la continuidad de Greif en la portería, tras decir semanas atrás que cuando jugara “se le dejaría un tiempo” es solo aplicable a la Liga. “Dije que cuando lo metiese en Liga. Ya veremos quien juega mañana”, ha zanjado. Copa del Rey: estos son los rivales del Mallorca, el Atlético Baleares y el Andratx en la segunda ronda Sobre la Copa del Rey, Luis García espera ante el Llanera un partido “de contacto y muy físico”. “Es un equipo de Asturias que juega en un campo muy pequeño y de césped artificial. Nos espera un partido de contacto y de lucha. Tenemos ganar de pasar a siguiente ronda”, ha explicado. Por último, se ha alegrado del cruce entre Andratx y Sevilla, puesto que él ha sido el encargado de ejercer de mano inocente y sacar la bola del conjunto de Lopetegui. “Se me ha escapado una sonrisa cuando he visto el nombre porque creo que uno de los más potentes que les podía tocar. Van a disfrutar de una eliminatoria apasionante”, ha concluido.