Greif-Reina, duelo de guantes

Si a alguna posición en el Mallorca le faltaba por demostrar que puede haber competencia esa era la portería. Y este domingo ante Osasuna se zanjó la duda. Dominik Greif sentó a Manolo Reina por primera vez este curso, dando inicio bajo los palos a una rivalidad deportiva para el de Villanueva de Trabuco que no había vivido en sus cuatro temporadas anteriores en la isla.

«Greif es un componente más de la plantilla y he decidido probarlo. Cuando tengo dos porteros que creo que pueden jugar no tengo problema en cambiarlos. He pensado que tenía que jugar. Osasuna juega muy bien por arriba y creíamos que con su envergadura nos podía ayudar», explicó Luis García en rueda de prensa tras el encuentro.

Greif no vivió un debut precisamente soñado. Al guardameta eslovaco se le vio nervioso, inseguro y falto de contundencia. A pesar de rozar los dos metros de altura, no fue valiente a la hora de ir a buscar ningún centro al área, parando el corazón a algún que otro seguidor en la grada, como en un balón llovido al área tras un saque de banda que se paseó por el área pequeña, territorio que debería ser suyo, sin que nadie reaccionara.

De los tres goles, tan solo en el primero se le puede achacar algo. Tanto en el centro del campo como la defensa no le ayudaron en exceso, puesto que sirvieron en bandeja la carrera a Cote para que disparara de lejos. A pesar de la potencia del disparo, el tiro fue con el exterior y se fue centrando. Su mano, excesivamente blanda, no desvió lo suficiente el balón. En el segundo mucho hizo con estirarse, porque Íñigo Pérez colocó la pelota en el ángulo. En el tercero, poco pudo hacer ante un remate a dos metros de la línea de gol.

Tres goles en su primer día en la oficina. Algo difícil de gestionar para un futbolista en el que hay puestas tantas esperanzas y por el que el club desembolsó cerca de tres millones de euros por su fichaje. Los cánticos a favor de Manolo Reina durante el transcurso del partido –comprensibles por el gran aprecio que siente la afición por el malagueño– tampoco ayudaron a darle confianza.

Su negativa a acudir al banquillo junto al resto del equipo durante la primera pausa de hidratación fue el reflejo de lo que pasaba por su mente. A pesar de que realizó un par de paradas, especialmente una de gran mérito a tiro de Moncayola desde la frontal del área, en ningún momento dio la sensación de estar seguro. Y esa falta de confianza se transmitía a una defensa que no estaba viviendo su mejor encuentro del curso.

No se puede enterrar a un jugador como él por el partido ante Osasuna. Es joven, tiene mucho margen por delante, es su primer encuentro fuera de la liga eslovaca y los informes del club hablan maravillas sobre él. Pero la patata caliente la tiene ahora Luis García sobre la mesa.

Al dolor de cabeza de las lesiones, que parece estar superándole por momentos, se le une decidir qué hacer este sábado a partir de las 16: 15 horas ante el Levante. La portería es una posición muy complicada. La excusa de la rotación pierde validez en ese puesto, mucho menos castigado físicamente que cualquier otro en el terreno de juego.

En la rueda de prensa apuntó que no debería sorprender si vuelve a realizar otro cambio. La lógica dicta que debería dar continuidad a Greif, ya que devolverlo al banquillo tras un partido en el que apenas pudo intervenir en los goles sería un directo a su confianza. Pero el peso de Reina es muy fuerte en la plantilla y está poco acostumbrado a vivir esta situación. Sea como sea, en apenas cinco días saldremos de dudas y se descubrirá si hay un cambio de hegemonía en la portería del Mallorca.