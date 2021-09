Seco, cortante y falto de paciencia con siete jornadas disputadas. Un Luis García enfadado como nunca compareció en la sala de prensa para analizar la derrota del Mallorca ante Osasuna, la segunda seguida en Liga. El técnico bermellón reconoció que el equipo pasa por una situación difícil, especialmente por las lesiones. «El momento del equipo es duro. No es lógico lo que nos está pasando hasta ahora. Todo eso afecta. Se junta con la derrota del otro día y cuando entras en una pequeña dinámica mala, ese detallito que te hace ganar se vuelve en contra. Hoy era un partido que no merecíamos perder», explicó.

El entrenador madrileño cree que el acierto del rival decantó la balanza de un encuentro muy igualado. «Es un partido que la primera parte podría haber acabado 5-5. La segunda parte hemos llevado el partido a donde lo teníamos que llevar. Ha habido un gol de libre directo que lo ha puesto en la escuadra. Esto es Primera. En Segunda no pasa. A partir de ahí, no recuerdo ni un acercamiento de Osasuna hasta el final. No buscaban el gol, han llegado una vez y te meten», analizó.

«Teníamos una oportunidad de hacer cambios y no los podía hacer porque la gente de atrás estaba muy justa. Lo de Kang In y lo de Fer Niño no es nada importante, es solo que se le ha subido el gemelo y no podía seguir», añadió.

El tono de Luis García fue arisco al ser cuestionado sobre los errores en defensa ante el cuadro navarro. «Tiene que haber fallos. Esto es Primera División. Estamos jugando de central con un lateral. Parece que no lo veis. Tenemos el central titular lesionado. El suplente lesionado. El suplente del suplente lesionado. Es que parece que no os dais cuenta. Pues ya está», contestó enfadado.

Por otro lado, quiso zanjar cualquier polémica con la portería al dejar claro que el cambio de Greif por Reina no vino justificado por la derrota en el Bernabéu. «Greif es un componente más de la plantilla y he decidido probarlo. Cuando tengo dos porteros que creo que pueden jugar no tengo problema en cambiarlos. He pensado que tenía que jugar. Osasuna juega muy bien por arriba y creíamos que con su envergadura nos podía ayudar», concluyó.