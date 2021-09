Luis García Plaza, entrenador del Real Mallorca, avisó tras el partido ante el Villarreal que el once que pondrá mañana ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu será muy diferente al que plantó cara al submarino amarillo.

El técnico bermellón lanzó a la prensa el reto de acertar alineación inicial ante el conjunto de Carlo Ancelotti.

Adivina el once del Real Mallorca ante el Real Madrid

Este diario también ha aceptado el pulso, y un once que puede no diferir en demasía del que pondrá mañana puede ser el formado por Reina en la portería; Sastre, Oliván, Valjent y Jaume Costa en la defensa; Baba y Battaglia en el doble pivote; Febas por detrás del punta, que puede ser Hoppe, sin descartar a Abdón, y en los extremos Lago y Kang In Lee.