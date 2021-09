Luis García, entrenador del Mallorca, lo tiene claro. El once que pondrá mañana en liza en el Santiago Bernabéu, en la visita al Real Madrid, nuevo líder tras la jornada del domingo, será muy diferente al que plantó cara al Villarreal. En una semana de tres partidos, y como ya demostrara la pasada temporada en Segunda, el madrileño optará por las rotaciones de manera generosa y, como mínimo, renovará medio equipo.

Este cambio de caras no significa que el técnico tire las opciones del equipo de puntuar en el renovado recinto blanco, pero tampoco su once de gala -que en cualquier caso no será posible por las muchas bajas en la plantilla- garantiza que se saque algo positivo ante el conjunto de Ancelotti.

La prioridad para el técnico mallorquinista es el partido del domingo en Son Moix ante Osasuna, un rival a priori directo por la permanencia. Luis García es de la opinión de que la salvación pasa por sacar el máximo número de puntos en casa, y hacerlo ante rivales directos es doblemente importante en el objetivo que se ha fijado. Para el partido ante el conjunto navarro confía en recuperar a dos hombres de la trascendencia de Raíllo y Galarreta, ambos baja por lesión.

Luis García lanzó el pasado viernes a la prensa el reto de acertar la alineación inicial ante el Real Madrid. Este diario acepta el pulso, y un once que puede no diferir en demasía del que pondrá mañana puede ser el formado por Reina en la portería; Sastre, Oliván, Valjent y Jaume Costa en la defensa; Baba y Battaglia en el doble pivote; Febas por detrás del punta, que puede ser Hoppe, sin descartar a Abdón, y en los extremos Lago y Kang In Lee.

Lógicamente hay más opciones, pero esta es una plausible. Con la baja segura de Maffeo, que se tuvo que retirar en el minuto 36 ante el Villarreal por problemas musculares, la defensa debe ser la misma que acabó el partido ante los de Emery. Los cambios llegan en el centro del campo y en el ataque. Baba, posiblemente el más destacado el domingo, parece intocable por su gran momento de forma y por ser un perfil de jugador de los que no abundan en la plantilla. Podría secundarle Battaglia, con Febas por detrás del punta, a no ser que se decida por Dani Rodríguez, junto a Reina y Oliván el único que ha disputado todos los minutos. Precisamente por este motivo, y porque el domingo llega el Osasuna, no es descabellado pensar que el técnico le dará un respiro pese al caramelo que siempre supone para un futbolista jugar en un escenario totémico como el Bernabéu.

En la delantera es donde las posibilidades de error son mayores por las muchas alternativas de que dispone el técnico. En una banda parece fijo el surcoreano Kang In Lee, hasta el momento prácticamente desapercibido; en la otra podría ubicarse Lago, que respondió a las mil maravillas en la media hora de que dispuso ante el Villarreal. Otra posibilidad, más remota, sería Mboula, aunque ya no goza de la plena confianza de su entrenador, como demostró el domingo apartándole de la titularidad. En punta, Fer Niño gozará de un merecido descanso, y Hoppe y Abdón se juegan su plaza, con una ligera ventaja para el norteamericano, debutante el domingo y al que se le anuló un gol por fuera de juego. Tampoco es descabellado pensar que Kubo tenga sus opciones de ser titular, por aquello de la motivavación que siempre supone jugar contra el club al que pertenece.

Luis García reclamó a la dirección deportiva una plantilla amplia -la forman 27 jugadores- precisamente para abordar este tipo de situaciones, semanas de tres partidos, y lesiones, hasta nueve en este comienzo de temporada que están complicando los planes del entrenador.

Partidos de Luis García | El madrileño alcanza mañana los 50 encuentros en el Mallorca

El técnico del Mallorca dirigirá su partido 50 con los isleños en el Bernabéu. El balance es de 27 victorias, 13 empates y 9 derrotas. Dos de esos partidos los dirigió su segundo Pedro Rostoll, por expulsión.