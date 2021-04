El Mallorca vuelve a decepcionar y cae en Sabadell (1-0)

Decepción. Así se explica la derrota del Mallorca ante el Sabadell (1-0). Era un partido clave, una victoria que podía dejar sentenciado el ascenso sacando nueve puntos al Almería a falta de dieciocho. Pero nada. Tocará seguir sufriendo y seguir de reojo a los rivales. Las rentas sirven de momento y tendrán que hacerlo para los seis partidos que quedan. Si en Castellón faltó el gol, ayer faltó todo eso y todo lo demás. Quitando los primeros diez minutos, el Mallorca fue un despropósito y volvió a perder ante un equipo en descenso, que con un gol de chilena en el doce hizo buena su única ocasión.

La primera parte pareció una repetición de la derrota en Castellón. Buen arranque del Mallorca, con ocasiones y dominando el juego. No era más ni menos que lo que se antojaba en un partido en el que podía quedar visto para sentencia el ascenso.

Incluso hubo un gol anulado por claro fuego de juego a Álvaro a los treinta y cinco segundos. El Sabadell achicaba agua ante la presión bermellona. El partido empezaba a tornarse en dejavú, pero lo mismo no podía suceder. Pero pasados diez minutos, primera ocasión de los locales con un fuerte disparo de Cuevas que Reina envió a córner. Centro al área, le ganan la partida a Oliván y gol de chilena de Jaime con la colaboración de un blando Raíllo. Primer directo al mentón. Y la lección que deberían traer más que aprendida totalmente olvidada. Y la misión de remontar otra vez por delante. El escenario imposible para un equipo que no lo consigue desde hace años.

El plan perfecto de Antonio Hidalgo cogió forma. Y de ahí no pasó el Mallorca. Los locales, parapetados atrás, apenas eran exigidos por el tedioso juego de los bermellones. Salva Sevilla y Galarreta no se encontraban, Amath y Álvaro estaban desconectados y Dani aparecía a fogonazos. Y lo que antes eran pases precisos se tornaron en continuas imprecisiones y gestos de impotencia. Bloqueados a la hora de crear juego, dominaban una posesión estéril buscando circular el balón hacia la banda derecha buscando a Sastre, siendo el porrerenc el futbolista menos indicado a la hora de meter un centro al área. Ya lo dijo Luis García que no era su mayor virtud, pero sus futbolistas no deben verlo de la misma manera. Una primera parte consumida en un vistazo y 45 minutos para arreglarlo.

Para intentarlo, tocaba mover fichas. Mollejo entró en el campo tras el paso por vestuarios en lugar de Cufré. El invento del doble lateral se quedó en eso, en invento. Y no está la Liga ahora como para innovar demasiado. El Sabadell seguía fiel a su estilo. Bien colocados atrás, no desperdiciaban poder sacar el balón en corto, pero a la mínima presión pelotazo arriba y reset a la jugada. Y las ocasiones no llegaban. Y más que ello, las ideas arriba, que parecen congeladas desde ya hace mucho. Si por juego no podía ser, tendría que llegar en alguna acción aislada.

Los minutos se consumían sin que pasase absolutamente nada. El encuentro reclamaba cambios como el comer. Sastre, con tarjeta, al banquillo con mala cara por Gámez. Y Salva Sevilla dejó su puesto a Febas, una nueva oportunidad para el ilerdense. Quemó las naves Luis García quitando a Oliván por Abdón, que visto el nivel de Álvaro, debería jugar siempre aunque esté cojo.

El Sabadell se hundía en el área, pero ni así. Y como ahora al Mallorca le vienen mal dadas, regalo en forma de nueva lesión muscular de Galarreta. Dos semanas fuera no se las quita nadie al vasco. Y Dani Rodríguez sancionado para el duelo ante el Mirandés. Y para colmo, roja a Luis García Plaza por protestar. Tirado en el césped desesperado abandonó el campo. Y así se consumió el encuentro, eres caras bajas y el estigma de equipo aspirina que sigue paseando el Mallorca, reviviendo al peor local de la categoría. Tocará seguir sufriendo.