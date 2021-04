Si el partido frente al Sabadell fue un calco del del Castellón, la rueda de prensa de Luis García Plaza posterior a la derrota tampoco se salió del mismo patrón. El técnico del Real Mallorca insistió en la falta de acierto de su equipo en los últimos metros, ante un rival que «defendió muy bien» y que «supo aguantar el resultado». «Estamos jodidos porque hemos sufrido dos derrotas casi calcadas. Arrancamos muy bien el partido, pero nos marcan y luego ya es un querer y no poder», resumió el preparador bermellón.

«Nos falta acierto, talento o remate», advirtió el madrileño. «Ellos no nos llegan. En la segunda parte teníamos a diez tíos metidos en el área. Es que es complicado, pero solo queda levantarse y apostar por el siguiente encuentro. Nos está saliendo todo mal y ahora va y se lesiona Galarreta. De todas formas la situación es buena, aunque vengamos de dos derrotas. Es un contraste, aunque tenemos claro que necesitamos cambiar la dinámica y ganar el próximo partido», resaltó el preparador rojillo.

Luis García se mostró especialmente dolido con la tarjeta roja que vio en los últimos minutos del encuentro y que le impedirán dirigir al equipo el próximo sábado frente al Mirandés: «Ojalá haya alguna cámara que me haya registrado durante todo el partido. Lo único que he dicho es que si solo añadían cuatro minutos. No sé si se podrá reclamar, pero también tienen que entender los nervios que vivimos. Para otra vez pediré perdón por haber dicho lo de los cuatro minutos. Es que puedo entender que me amonesten, pero ¿una expulsión? Me he arrodillado por eso». Otra de las malas noticias del partido fue la lesión de Galarreta. «Se lesiona tras un gesto que ha hecho de tacón. Se ha llevado rápidamente la mano a la pierna y no ha podido continuar. No estamos teniendo muy buena suerte con las lesiones últimamente», destacó.

Pese a todo, el entrenador del Mallorca espera que lo que ha pasado en los dos últimos partidos no se convierta en una tendencia: «Esperemos que no. Hemos sufrido dos derrotas inesperadas. Del Sabadell no esperábamos que se metieran tan atrás. Nos encontramos con estadísticas de 18 remates a puerta de nuestro equipo por seis del rival, pero creo que en ambos partidos el Mallorca ha merecido algo más».