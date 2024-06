Hablan los productores de cereales y forrajes en Mallorca: «Es un completo desastre, hemos perdido la semilla»

La jornada cerealística celebrada en Maria de la Salut ha consistido en una visita a los campos experimentales de semillas certificadas del programa que la empresa Agronatura SAT realiza con el apoyo del Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera (IRFAP). También ha permitido conocer el campo experimental de catalogación de avenas mallorquinas (rubia y negra) que producen ASAJA y el IRFAP. En este contexto, algunos productores presentes en la jornada han puesto nombre y apellidos a las cifras aportadas por el estudio de ASAJA que alertan que la producción de cereales y forrajes en Mallorca cae un 60% con 12,5 millones de pérdidas. Eso sí, en zonas como Campos, Llucmajor o ses Salines la caída es del 90%.

Biel Maimó. / DM

Así lo cuenta Baltasar Rigo, de Campos. «Toda la vida he sido agricultor y no había visto nunca, y tengo 70 años, no recoger la semilla». Así, explica que en su zona podía ocurrir que hubiera una mala cosecha pero recolectábamos la semilla. «Este año hemos perdido la semilla. No podemos cosechar nada. Ha estado un completo desastre. No lo había visto en mi vida y creo que nadie lo ha visto. Mi abuelo decía que en 1914 no había cosechado. Yo no había nacido. Este año es como el de 1914 porque no cosecharemos nada de nada. Es un año de pérdidas. Hemos perdido toda la semilla», lamenta. Una de las consecuencias, explica, es que cómo han perdido la semilla, no podrán volver a sembrarla. «No sé dónde puedo ir a buscarla», desgrana.

Toni Bonafé / DM

«Las consecuencias que tenemos en Campos es que debemos sembrar trigo mallorquín porque el de fuera no se hace. No sé dónde tendremos que ir a buscarlo para la cosecha del año que viene», insiste para dejar patente la magnitud del problema ya que estima que «las pérdidas por la zona de Campos son del 95 porque no hay nada de nada. «De cara el año que viene tendremos que sembrar lo que nos dirán porque en Campos no hay nadie que pueda cosechar».

Biel Darder / DM

Desde Calvà, Toni Bonafé, resume que «es una campaña atípica porque una sequía de otoño y una de invierno juntas ha hecho que sea un año nefasto». En Calvià, detalla, se produce cereal y forrajes para el ciclo cerrado de ovejas. «Este año recolectamos de forrajes un 30 o un 40% de lo que sería un año normal», en consecuencia, «la ganadería ovina de Calvià lo pasea muy mal y nos hace replantear en muchos casos lo que tendremos que hacer en cuanto a la ganadería».

Y desde Llubí, Biel Darder, relata que parten de un 60% de pérdidas pero en muchas zonas «la cifra es mayor». Lo complicado, admite, será superar el próximo año porque «si no nos ayudan en semillas, no podremos continuar».

FOTOS | Cereales en Mallorca, en imágenes / DM

El director gerente del Grupo Fontanet (Harinas de Mallorca), Biel Maimó, explica las consecuencias que supone para ellos esta caída drástica de la producción. «Procuramos comprar los cereales de las islas. Las consecuencias de dicha caída es que debemos comprar de fuera». Lo preocupante, prosigue, son las consecuencias directas a la payesía. «Es un desastre para la payesía porque años como este son difíciles de sostener». «Es cíclico», mantiene. «Mi padre dice que en la marina de Llucmajor ha habido años muy malos pero lo raro de esta campaña es que sea tan extendido en toda Mallorca. Pocas veces se ha visto que sea un año tan malo en toda la isla», concluye.

