Sequía en el campo de Mallorca: la depresión de una cosecha inexistente

Si la celebración de las fiestas populares de verano en los pueblos del Pla de Mallorca debiera ceñirse a su génesis y servir de brindis social después de la recolección de cereales, este año no sonaría ni una xeremia. Ya no digamos en el Migjorn, al que el castigo climático ha removido sus viejos genes de pariente pobre de la agricultura mallorquina de secano. Pero habrá fiesta porque su convocatoria obedece hoy solo al ocio inmediato, al negocio turístico rápido y sirve de escenario para anegar en decibelios fracasos y carencias, incluidas las institucionales, políticas y de diversificación consecuente de los elementos de producción de la economía insular.

Ha llovido poco, mal y a destiempo. El paisaje se ha quedado improductivo y deprimido sobre sus propias grietas de sequedad. Salta a la vista, pero por si acaso la sociedad urbana no se han dado cuenta y dado que las rutas que lo cruzan tienen la mirada fija en el atasco y la playa inalcanzable, los agricultores y ganaderos claman cifras de impotencia. Este año no pueden llenar sacos de grano ni acumular fardos de paja. Cereales y forrajes por debajo del 60% de una producción normal, con unas pérdidas estimadas en 12,5 millones y casi 70.000 toneladas que no entrarán en los almacenes y las cooperativas, es lo mismo que un callejón sin salida. O el trabajar en vano.

Confirmado que no existen garantías objetivas de que la situación mejore y de que todo apunta a que lo ocurrido este año no es un mero capricho mediterráneo, no puede extrañar que ASAJA demande la complicidad del Govern para obtener mayores coberturas, incluidas las de la sequía feroz, en los seguros agrícolas y más ayuda para suministrar las semillas certificadas de la próxima campaña. Pero ésta solo es la reivindicación inmediata tras el desabastecimiento actual. Agricultores y Administración deberán aprender a labrar de forma más amplia y conjunta sobre la nueva realidad climática.

