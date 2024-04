El PSOE insta a potenciar y cambiar de sitio la oficina turística de Can Picafort

El grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Santa Margalida presentará una moción en el próximo pleno mediante la que reclaman al equipo de gobierno Convergència-PP que «priorice una nueva ubicación, la renovación y la mejora de las oficinas turísticas» del municipio, «con un enfoque particular en la oficina de Can Picafort».

Los socialistas instan a «asignar más recursos humanos y financieros para garantizar un servicio de atención al turista constante que le permita descubrir todo loque puede ofrecer nuestro municipio», así como «implementar tecnologías y herramientas innovadoras para mejorar la experiencia del visitante», además de «gestionar mejor los flujos turísticos del municipio».

El PSOE de Santa Margalida considera que, actualmente, las oficinas turísticas, y especialmente la de Can Picafort, no cumplen con la función asignada. Además, aseguran que las actuales instalaciones «han quedado pequeñas e insuficientes» para atender de forma adecuada la «creciente demanda de información y servicios turísticos». En un video difundido a través de las redes sociales, el portavoz socialista, Xisco Bergas, denuncia las «pésimas condiciones» que presentan las oficinas turísticas de Can Picafort. «No se sabe qué servicio dan, porque ni siquiera hay un horario colgado en la puerta, y además no están ubicadas en un lugar estratégico de la localidad», afirma.

Por ello, solicitan al equipo de gobierno que busque una nueva ubicación para la oficina de información turística para dar un servicio «en condiciones» tal y como «merece un núcleo turístico de primer orden como Can Picafort».

Plan estratégico

Por otra parte, la moción que el PSOE elevará al pleno también propone la elaboración de un segundo Plan Estratégico Turístico que se adapte a la realidad actual, desarrollado de «forma participativa, involucrando a todas las partes interesadas», entre las que cita a los comerciantes, empresarios locales, residentes y expertos en turismo, además de todas las formaciones políticas del Ayuntamiento.

Los socialistas creen que este plan «debe contemplar medidas concretas para diversificar la economía y distribuir de forma justa las ganancias del turismo» y también «planificar soluciones a problemas derivados del turismo como es la vivienda».

Por otra parte, la moción del PSOE insta al consistorio ‘margalidà’ a «impulsar el Consell Assessor de Turisme como elemento vertebrador y cohesionador de estas políticas», así como «fomentar la diversificación de la oferta turística con actividades culturales, deportivas y gastronómicas» y «establecer programas de formación y capacitación para los actores turísticos locales con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y promover prácticas sostenibles».