Fent i Desfent | ¿Moción de censura en Sóller?

Fent | A los riveritas el mundo termina por comérselos

Al ser progre, dirás que estoy chapado a la antigua. Me refiero al episodio de los chavales de Bunyola que escalan por el tejado del colegio. Una buena reprimenda se la merecen. U otro remedio que siempre es efectivo: tocar el bolsillo de sus tutores legales para que los niños dejen de hacer lo que les da la gana y que a simple vista es una barbaridad y un grave peligro en caso de una caída. Y ahora vayamos al tema que te interesa. Què me’n diràs de tot el que ha passat per Sóller? Parecía que las aguas habían vuelto a su cauce cuando en realidad no era más que un espejismo, como aquellos que vemos cuando -cariño- cruzamos el desierto cogidos de la mano. Pues sí, los hay que quieren llegar a la alcaldía y si por el camino hay que dejar los escrúpulos, pues se dejan . La ambición no siempre es buena aliada para aquellos que entran en política. Eso me lleva a recordar a los Riveritas y compañía, cuando Ciudadanos parecía que se iba a comer el mundo. Pero al final, la cordura acaba por imponerse y, en este caso, el mundo acabó por arrollar a la neopolítica del Riverita.

Desfent | El deseo imperioso de ser alcalde

Querido, asombrada estoy con el entretenimiento que tienen los jóvenes en Bunyola que pese a estar en plena Serra de Tramuntana en vez de ir a escalar montañas se dedican a subir por el tejado del CEIP Mestre Colom. Cómo colapse como pasó en Son Negre, ya la tenemos armada. Pero por tinglado armado el de Sóller. Nuestros seguidores tienen claro que mi Mora es intocable, por lo tanto, señor Aguiló no culpe al informador cuando saca a la luz un intento frustrado de moción de censura cuando los propios miembros de la oposición han admitido públicamente que le rechazaron su plan con su deseo imperioso de ser alcalde. Llevamos casi un año de legislatura y a lo único que se ha dedicado es a crear una crisis tras otra. El PP en Sóller debería tomar cartas en el asunto y preferir gobernar en minoría buscado apoyos en la oposición que no pactar con el diablo que lo único que quiere es la vara de mando. Evidentemente, ha demostrado que no está a la altura de las siglas de su partido, Seny. Desde el Pla con amor!