El director del documental 'Ganado o desierto', Francisco Vaquero: «Se está acusando al ganado como uno de los culpables del calentamiento global y es totalmente falso»

La lucha por revertir el cambio climático está poniendo a los animales en el punto de mira. El propósito del documental Ganado o desierto que se proyecta este martes en Cineciutat se centra en mostrar el uso de la ganadería para la regeneración de los pastos, los suelos, la arboleda y el agua. El buen manejo del ganado se muestra de manera real como una solución para la restauración de los ecosistemas y las economías rurales. Así, el trabajo muestra los excelentes resultados productivos, económicos y sociales que están obteniendo muchos ganaderos y agricultores que ya aplican el manejo holístico en España y Portugal. De ahí, uno de los lemas del documental: «El ganado no es el enemigo, es la clave». Francisco Vaquero es el director de Ganado o desierto que se proyectará este martes a las 19 horas en Cineciutat con un posterior coloquio con ganaderos que aplican el manejo holístico. Esteban Goode Hill presentará el acto organizado por APAEMA.

¿Cómo surgió realizar este documental?

Empezamos a grabar para documentar la gira Ibérica de creador del manejo holístico Allan Savory. Al terminar la gira, quedamos fascinados con su metodología. Al proceder de una zona muy ganadera, de un pueblo de Extremadura, Cabeza del buey, vimos una oportunidad muy bonita para hacer un documental y dar una opción al mundo rural. Llegamos a un acuerdo con ellos y nos cedieron las imágenes. Luego estuvimos rodando durante dos años en diferentes explotaciones que llevan realizando esta metodología.

Una imagen del documental 'Ganado o desierto'. / DM

¿Qué destacaría del manejo holístico?

Básicamente lo que trata es de imitar el comportamiento de las grandes manadas de herbívoros, como se comportan hoy en día en África o como se comportaban en la antigüedad en todo el mundo cuando no había un territorio fraccionado como ahora por carreteras. Los grandes herbívoros se movían siempre buscando pastos verdes constantemente y agrupados en manada para protegerse de los depredadores. Con eso conseguían darle mucho tiempo de descanso a la hierba porque cuando volvían a pasar por un mismo sitio, pues ya había pasado un año, y además al agruparse en grandes manadas, iban dejando un fuerte estercolado que lo que hace al final es fertilizar. Lo que hace el manejo holístico es imitar eso pero en tu explotación agroganadera y en vez de dejar los animales sueltos en una parcela grande durante mucho tiempo que agoten toda la hierba, lo que haces es un plan de pastoreo, donde divides la finca en muchas parcelas diferentes, que no hace falta que lo haga físicamente, sino que lo puedes hacer con un pastor eléctrico diariamente, entonces tú lo vas obligando a moverse en manada. Entonces, cuando tú vuelves a un punto, por ejemplo, al punto inicial, pues ya han pasado muchos meses y la hierba ha tenido tiempo de recuperarse. Es decir, lo que evitamos es el sobrepastoreo.

¿Cuántos kilómetros habéis recorrido?

Después de casi tres años de trabajo, con más de 20.000 kilómetros recorridos, unas 50 horas de grabación entre entrevistas y recursos y unas 1.200 horas de edición, el resultado ha sido un documental cercano, sincero y sobre todo necesario para que agricultores, ganaderos y el público en general tenga conocimiento de que los animales y en concreto el ganado no solamente no son perjudiciales para el medio ambiente sino que son necesarios para producir más pastos, para retener más agua, para tener más biodiversidad, para producir carne de excelente calidad, para mejorar la economía rural y por consiguiente para mejorar el bienestar y la vida de las personas. Por ejemplo, hemos ido a Almería, Burgos, León, Extremadura o Portugal, entre otros, pero hemos ido varias veces para ver la evolución.

El cartel del acto / DM

¿Por qué es positivo este documental para los ganaderos?

Es importante tanto para los ganaderos pero también para el público en general porque hoy en día estamos desconectados de la realidad de cómo funcionan los ecosistemas, de la importancia de los animales. Se está machacando mucho al ganado como uno de los culpables del calentamiento global cuando es totalmente falso. Los animales en sí no son el problema, el problema es cómo lo manejamos. Es importante que los ganaderos sepan que hay otra manera de hacer las cosas que se había hecho toda la vida, pero que desde hace 70 años que empezó la revolución verde de la agricultura, pues se cortó esa forma de hacerlo. Parece que eso se nos había olvidado un poquito. Y lo que favorece al mundo agroganadero es que te permite ser más independiente y depender mucho menos de insumos. De esta manera, el manejo holístico es una herramienta y te permite tener una carne de excelente calidad.

Una imagen del documental. / DM

Se deja claro que el ganado no es el enemigo, sino que es la clave...

Exactamente y lo demostramos con casos reales. De hecho el ganado, como he dicho puede ser muy perjudicial porque si lo tienes siempre en el campo, pues al final acaba generando un desierto, porque hierba que sale, hierba que se come pero no es la función real realmente del herbívoro. El ganado no es el enemigo, es la clave. Los ecosistemas no son funcionales si no hay plantas y animales. Un ecosistema donde solamente haya plantas, muere. La planta necesita ser comida para que rebrote, necesita ser meada, ser cagada, para que se fertilice y necesita que la dejen descansar para que se regenere. Muchos de los problemas que estamos teniendo en nuestro país con los parques naturales y en las zonas de montaña con el tema de los incendios es porque no hay animales. Entonces, se produce una oxidación excesiva de la vegetación y esa oxidación, al final, es combustible. Muchos biólogos conservacionistas llevan muchos años alertando de ello y están diciendo que hace falta una gestión de montes con animales.

