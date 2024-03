Cambio de concesión y obras en el chiringuito de Cap Falcó

Algo ha cambiado en una de las bahías más románticas de Mallorca. El popular chiringuito de Cala Cap Falcó, en el suroeste de la isla, ya no existe. El empresario alemán Stephan Ohneck (antes Beach Alm) anunció en la página web de la playa capfalco-beach.com que él y su equipo no habían participado en la nueva licitación para las playas de Calvià "porque no estábamos satisfechos con las condiciones y el proyecto especificado acordado”, según señaló.

Por el momento, Ohneck, en declaraciones a Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, no ha querido hacer más comentarios sobre hasta qué punto las exigencias del Ayuntamiento de Calvià le resultaban inaceptables. El empresario alemán, natural de Heidelberg, dirigió durante once años este idílico restaurante de esta playa mallorquina, que ya ha sido cerrado.

Hasta ese momento todo había ido bien para Ohneck. El sitio web Beach Inspector incluso nombró a la playa como una de las más bellas en la categoría “Ambiente Especial” (playas pequeñas que destacan por su belleza y entorno).

La playa, donde apenas hay cobertura para teléfonos móviles, se convirtió rápidamente en un popular destino de excursiones familiares y en una discreta atracción para la clientela más exclusiva y las celebridades, que podían relajarse aquí sin apenas ser molestados por los paparazzi.

Una mesa puesta en el chiringuito que regentaba Stephan Ohneck en Cala Cap Falcó. / PLAYA DE CAP FALCÓ

Nuevo restaurante tres veces más grande

Sin embargo, actualmente se pueden observar obras de construcción en la playa.

El nuevo inquilino, el único que participó en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Calvià, está construyendo un nuevo restaurante que mide aproximadamente tres veces el tamaño del antiguo chiringuito. También instala tuberías de alcantarillado y realiza importantes movimientos de tierra en la reserva natural. Su inauguración está prevista para dentro de unas semanas.

