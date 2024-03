Santa Margalida insta a mantener el servicio de transporte para los bachilleres a propuesta del PSOE

El pleno ordinario celebrado este martes en el ayuntamiento de Santa Margalida ha aprobado una moción del grupo municipal del PSOE mediante la que se instaba a la conselleria de Educación a aplicar el decreto 30/2023 para hacer efectivo el transporte escolar gratuito para los estudiantes del municipio que cursan estudios postobligatorios en el IES Santa Margalida. También instaba al equipo de gobierno a mantener la cantidad de dinero asignada al convenio con la Conselleria y la Amipa sobre el transporte escolar y a «crear o aumentar» otras partidas vinculadas con educación.

La moción de los socialistas argumentaba que históricamente los alumnos de bachillerato de Can Picafort y Son Serra no han contado con servicio de transporte escolar hasta el IES Santa Margalida, un problema que se resolvió en la pasada legislatura con un acuerdo a tres bandas entre el Govern, el Ayuntamiento y la Amipa para confinanciar un bus para estos alumnos. No obstante, al inicio de esta legislatura, la Conselleria «optó por abandonar unilateralmente este acuerdo y tampoco aplicó el decreto» que se aprobó en mayo de 2023 para solucionar esta problemática.

Otros acuerdos

Además de esta moción del PSOE, aprobada por la corporación, el pleno ha dado el visto bueno a otras propuestas como las presentadas por el equipo de gobierno Convergència-PP que instan a las empresas adjudicatarias de tres proyectos de embellecimiento de Can Picafort a presentar documentación. Los proyectos, que se pondrán en marcha tras el verano, consisten en la renovación de servicios de la Avinguda dels Anglesos, calle Golf y Passeig Colon del núcleo costero. Por otra parte, también se ha aprobado la resolución del contrato de los diferentes lotes del proyecto de ejecución de una piscina climatizada en Can Picafort debido al abandono de una de las empresas.

La sesión ha aprobado la modificación del catálogo de Patrimonio para incorporar la mansión de John Barry, entre otras fichas, y cambiar el nombre del camino que conduce a esta propiedad, que dejará de llamarse ‘camí de s’Alzina’ para ser el ‘camí de’n John Barry’.

El PSOE ha manifestado su disconformidad con el punto relativo a una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de la vía pública al considerar que se trata de una "subida encubierta" de la tasa.