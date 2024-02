Vecinos de Marratxí vinculados a la asociación La Pua y miembros de la plataforma Renovables sí, però així no han presentado este viernes en la sede de la conselleria de Empresa, Ocupación y Energía del Govern un total de 2.251 firmas ciudadanas que reclaman la suspensión de las instalaciones fotovoltaicas PF Hive I y PF Hive II proyectadas en la finca de Puntiró por su elevado impacto ambiental en una zona rural.

Los dos proyectos, que ya han superado el plazo de exposición pública, ocuparán 91,85 hectáreas de suelo rústico en el municipio de Palma, aunque buena parte de la instalación, concretamente un cable de media tensión de 9,5 kilómetros entre los parques solares y la subestación eléctrica de Son Orlandis (Palma), transcurrirá por las calles de los núcleos de Pòrtol y sa Cabaneta, en Marratxí, «afectando a los vecinos de estas poblaciones», subraya la plataforma que ha recopilado las firmas.

Los firmantes denuncian que algunas de las zonas afectadas por estas instalaciones están calificadas como suelo rústico protegido. En total, se instalarán casi 200.000 paneles solares entre los dos proyectos que «se amparan en una reciente modificación legislativa (Ley 14/2029, de 29 de marzo, de Proyectos Industriales Estratégicos) que permite este tipo de instalaciones en suelo rústico, contradiciendo los usos que la planificación territorial prevé en este suelo y permitiendo excepcionalmente un uso industrial cuando debe estar reservado a las actividades agrícolas y ganaderas», sostienen los vecinos y la plataforma.

En este sentido, explican que los dos parques de Puntiró forman parte junto a otros 80 proyectos del «alud» de grandes instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico que se tramitan en Mallorca «sin la pertinente planificación territorial prevista por la ley de Cambio Climático y Transición Energética ni de un Plan Director Sectorial Energético». Los firmantes añaden que detrás de estos proyectos «hay dos sociedades controladas por la filial española de la empresa británica Hive Energy, que con ayudas económicas de la UE y el gobierno español persiguen grandes beneficios sin tener en cuenta el impacto que esta actividad supondrá para un territorio frágil y limitado como Mallorca», en una zona de garriga en la que «se transformará el paisaje y se desequilibrará el ecosistema», denuncian.

Planificación energética

Los vecinos y la plataforma Renovables sí, però així no reclaman al Govern la suspensión de ambos proyectos y la paralización de la tramitación de estas y otras instalaciones similares en suelo rústico mientras no se disponga de una planificación territorial como la contemplada en la ley del Cambio Climático a través de los planes territoriales insulares, que deberían definir las ubicaciones prioritarias de este tipo de parques fotovoltaicos en función de su tipología y dimensiones. Esta planificación se ha aprobado en Menorca, pero no en Mallorca.

«Estas instalaciones suponen un impacto exagerado en el ecosistema y el paisaje de Puntiró», en lo que supondrá un «uso industrial» cuando este suelo «debe priorizar la actividad agrícola». También «son contrarias a la Estratègia del Paisatge del Consell porque alteran los hábitats de especies protegidas como la tortuga mediterránea o el erizo». «No podemos convertir millones de hectáreas de tierra fértil en polígonos industriales», concluyen.