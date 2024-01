El pleno del Ayuntamiento de Son Servera ha aprobado la propuesta del equipo de gobierno (PP-Independents), con los votos en contra de PSOE y Podemos, para modificar la normativa del ACIRE que afecta a diversas calles céntricas del pueblo. El ACIRE quedará únicamente restringido, tal como esta ahora, de lunes a viernes en horario de 15 a 0 horas, mientras que el resto del horario permanecerá abierto al tráfico. En sábados y domingos continuará restringida la circulación, salvo autorizados.

Los populares cumplen así con parte de su promesa electoral de quitarlo totalmente, mientras que Independents, creador junto con los socialistas del ACIRE en la pasada legislatura, como socio minoritario del equipo de gobierno, se tiene que conformar con que no se elimine totalmente. Los socialistas criticaron la decisión considerándola nefasta para los intereses del pueblo, mientras que Podemos cree que se trata de una medida que va en contra de las directrices europeas encaminadas a descongestionar el tráfico de vehículos de las ciudades. La nueva normativa, que ahora iniciará el plazo de exposición pública para el periodo de alegaciones, también contempla la ampliación de la zona ACIRE en el tramo de la calle Doctor Servera, que va desde el cruce con la calle Miguel Gayà a la plaza Sant Joan. El alcalde popular, Jaume Servera, asegura que si la normativa no funciona como se espera, no dudarán en volverla a cambiar.