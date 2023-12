Vox ha denunciado este viernes la aparición de una "pintada vandálica" contra el diputado nacional de la formación ultraderechista, Jorge Campos, a quien se tacha de "puta nazi" en el grafiti. El portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca y coordinador de este partido en Petra, David Gil, ha presentado una denuncia ante la Policía Local de la localidad del Pla y posteriormente ha registrado un escrito en las oficinas municipales en el que pide al Ayuntamiento que condene la pintada contra Campos que ha aparecido en la calle Romería.

"Hemos reclamado que se inicie una investigación y que se tomen medidas contra los autores, garantizando de esta manera la integridad y el respeto hacia nuestra formación y sus miembros", señala Gil, quien considera que el Consistorio 'petrer' "no puede quedarse de brazos cruzados ante estos hechos vandálicos". Gil añade en el escrito que no es la primera vez que Campos es objeto de pintadas de este tipo "con mensajes intimidatorios que tienen el claro objetivo de amedrentar y acallar a una parte de los mallorquines" y asegura que "no vamos a retroceder ni un milímetro en la defensa de la democracia en Petra ni en cualquier pueblo de Mallorca donde haya una representación de Vox".

El partido ultra se ha puesto en contacto con el alcalde Salvador Femenías para denunciar que "Petra se está convirtiendo en refugio de los intolerantes gracias a las iniciativas de Més, cuando señala a Vox como formación de ultraderecha y partido antiinmigración".