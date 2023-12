Des de MÉS volem donar la més sincera enhorabona 👏🏼l’actual consistori per haver aconseguit un acord 🤝 amb l’Agència Espacial Europea (ESA) 👩‍🚀 que ha permès rebre els fons NEXT GENERATION 💶 necessaris per construir al terme de Petra, prèvia modificació de les normes subsidiàries, una plataforma de llançament de coets espacials 🚀. Aquest impressionant esdeveniment ha suposat l’aparició 💥 d’una nova associació: Amics de Fray Juníper Serra i Salvador Femenies dedicada a fomentar la colonització de nous planetes 🪐, seguint l’exemple del nostre il·lustre ancestre. Només ens queda dir 🗣️: Fins a l’infinit ♾️ i més enllà!