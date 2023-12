Las rondalles de Mallorca se han convertido en neules de la mano del artista Macià Tugores. Su exposición, que se estrenó el año pasado en Moscari, ha llegado a la Institució Pública Antoni M. Alcover. Comisariada por Bàrbara Llinàs, la muestra puede visitarse hasta el 22 de diciembre.

«Hace siete años que empecé a elaborar neules porque en Moscari las monjas ya no estaban, se iban rompiendo y de cada vez teníamos menos. Por ello, me puse a hacer neules para engalanar la iglesia. Un año copié las de las monjas, el siguiente copié las de pueblos vecinos pero llegó un punto que pensé que tenía que hacer neules de todas las iglesias de la Part Forana. Al siguiente, como me gustan mucho las rondalles, decidí copiar los dibujos y convertirlos en neules», desgrana Tugores. «Disfruto haciéndolo», confiesa. En total, la muestra está formada por 474 neules de rondalles. Tardó medio año elaborarlas. «Las creé el año pasado y las expuse en un casal de Moscari pero la muestra pasó desapercibida. Los de Manacor la visitaron y este año la han traído aquí», detalla en la exposición.

Edificios religiosos convertidos en 'neules'

El artista neuler confiesa que es «autodidacta». «Empecé con tijeras pero luego me pasé al cutter pero al final un amigo que es cirujano me regaló bisturí», desvela. «Todas llevan su proceso, lo difícil es poner el dibujo en la neula, el resto solo es recortar. Nos invitan a impartir talleres, cualquier persona lo puede hacer solo requiere tener paciencia porque las prisas no son buenas», cuenta. Cada año, explica, 500 neules nuevas decoran la iglesia de Moscari. Este año en su localidad también habrá una exposición que se inaugurará el vienes. Así ha transformado 130 edificios religiosos de Palma en neules. Gracias a su destreza iglesias, conventos y monasterios de Ciutat lucirán esta Navidad en forma de neula.