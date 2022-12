Tomàs Martínez: «Las ‘neules’ llegaron a ser recetadas como medicina»

¿De dónde surgió la idea de investigar sobre las ‘neules’ de Navidad?

Partió del contacto con personas de Sant Llorenç que hacían neules y se intercambiaban modelos. Cuando les pedí si sabían de dónde venían no me supieron responder. Así es como me interesé en descubrirlo. Consultando revistas y artículos, vi que se repetían siempre las mismas historias, que si representaba la nieve, o las telarañas de la cueva donde nació Jesús o el maná que le cayó del cielo al pueblo de Israel mientras atravesaba el desierto. Evidentemente todo esto eran mitos pero no información real. Así es que recorrí archivos y museos de Mallorca y Cataluña, entrevistando a gente de 90 años en adelante para saber qué recordaban de las neules en su infancia.

¿Desde cuándo hay y se cuelgan ‘neules’?

Están documentadas desde el siglo XIII ligadas a la Iglesia, y en principio estaban hechas de una pasta mezcla de harina y agua, aunque ya a partir del siglo XIV existen ejemplos en papel. Lo que ya es más complicado de encontrar es el paso definitivo a las actuales hechas en papel en el siglo XX. Probablemente fuera después de la Guerra Civil española, por la escasez del trigo y la harina, con bandos de los gobernadores de provincias sobre que sólo se podía utilizar la harina para hacer pan. Además las que se colgaban no solían durar de un año para otro y de esta forma sí.

¿Dónde surgen?

Aparecen en toda la zona de habla catalana, aunque en Cataluña desaparecen en el siglo XIX por una serie de altercados. Ahora están en proceso de recuperación. Aunque hay que decir que existe también una referencia en el Don Quijote de Cervantes con el nombre de ‘suplicaciones’, porque llevaban una oración inscrita. Sabemos que Jaume I comía barquillos como postre acompañados de piment, que era un vino especiado, como una especie de digestivo después de comidas copiosas.

O sea que también se comían desde sus inicios

Las neules se cuelgan y se comen desde siempre… todavía hoy, algo transformadas en tortas o turrones. Antes sólo se preparaban a base de pan ácimo, es decir sin levadura.