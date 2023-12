El GOB ha considerado que el crecimiento previsto en Maria de la Salut tiene "más componente especulativo que voluntad de garantizar la demanda social del derecho constitucional a una vivienda digna" y ha pedido, en este sentido, rechazar la propuesta del Plan General aprobada inicialmente. En un comunicado, la entidad ha señalado que este martes han registrado las alegaciones al Plan General (PG) y al Plan de Ordenación Detallada (POD) aprobados por el ayuntamiento de Maria de la Salut, que hasta este martes estaba en exposición pública.

"Ponemos en duda los objetivos reales de los nuevos desarrollos de sectores urbanizables del municipio, Clot de'n Maiol y Son Puig", han manifestado desde el GOB, sentenciando que "estos dos sectores y el crecimiento de construcción de viviendas que comporta no salían en ninguna de las iniciativas planteadas". En esta línea, han criticado que la justificación de los nuevos crecimientos se hace en base a un aumento de población "que no se ajusta para nada con la tendencia demográfica de Maria de la Salut".

"La propuesta de la memoria social habla de llegar a un techo de 3.300 habitantes nuevos en 2040, lo que implica un crecimiento de más de 930 habitantes a razón de 55 habitantes por año, cuando el máximo crecimiento registrado históricamente en el municipio ha sido de poco más de 35 habitantes al año", han manifestado.

Al respecto, han añadido que en los primeros cinco años se ejecutará el 42 por ciento de las viviendas de un nuevo crecimiento que se prevé en prácticamente 20 años vista, algo que "no tiene coherencia en términos de aplicación y cobertura de las necesidades de vivienda desde el punto de vista social y de aumento natural del pueblo".

Por todo ello, el GOB ha lamentado que tanto el Plan General como el POD resuelven la supuesta necesidad de vivienda "optando por la vía fácil de nuevos crecimientos".

"La propuesta parece más destinada a revalorizar los terrenos que a desarrollar una actividad económica y socialmente necesaria para el municipio, contradiciendo el objetivo de ordenación el POD de establecer una estrategia de contención del crecimiento para conseguir un núcleo urbano compacto".

Las previsiones del Plan, según el GOB, podrían llegar a significar más de 1.200 personas nuevas en el municipio, es decir, un 50 por ciento más de la población actual. Este incremento, por tanto, debe implicar "necesariamente" tener garantizados el acceso a los recursos hídricos suficientes y de buena calidad, así como la posibilidad de evacuación y tratamiento de aguas sucias del municipio.

"Actualmente, Maria de la Salut tiene graves carencias en lo que se refiere a disponibilidad del agua" y "el incremento de la demanda agravará el problema de abastecimiento hídrico, energético, de costes y aumento de la huella ecológica del abastecimiento en un escenario de crisis climática", han interpretado.

También han recordado, en este sentido, que el municipio no dispone de ninguna estación depuradora del agua, por lo que el crecimiento demográfico implicará la creación de nuevas infraestructuras de depuración "no previstas en el PG y POD de Maria de la Salut".

Por otro lado, han advertido que en el plano de 'Estructura general y protecciones ambientales' y en el de 'Calificaciones de suelo rústico' no aparece grafiada la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Pla des Blanquer como suelo rústico protegido.

Para finalizar, el GOB ha indicado que, "en un escenario de crisis climática", los municipios deben aprovechar las herramientas que implica la planificación urbanística para la mitigación y adaptación a los cambios climáticos.

"Por eso pedimos que se suspenda la tramitación y se retire esta propuesta llevada a aprobación inicial por no estar en absoluto justificada, no haber sido objeto de las sesiones de participación pública hechas en fase de avance, presentar graves deficiencias de planeamiento y no responder a lo que pretende justificar la memoria como objetivos de la planificación", ha concluido la entidad.