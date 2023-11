Vaya Dijous Bo que hemos tenido. Y no me refiero al de Inca precisamente, sino al dijous ben negre en el que se coronó al para mí un indigno presidente del Gobierno. Con decirlo me arriesgo a que me tachen de facha o directamente digan que soy un fascista por el hecho de no comulgar con las ruedas de molino de Pedro Sánchez. Ningún presidente había hecho tanto en tan poco tiempo para enfrentar familias enteras en todo el país. En fin, yo también tomo fruta. Lo que también ha dividido es el decreto-ley de vivienda del Govern, que dando rienda suelta a cada consistorio verás que no tendrá ningún efecto sobre el objetivo pretendido. Mención a parte merece Bunyola, que ahora quiere rescatar fantasmas del pasado instalando placas donde antes había la cruz de los caídos. Como si no hubiera nada más interesante que hacer en este pueblo de la Serra, una comarca donde cada vez los Indignados por las carreras ilegales tienen más voz. Te puedo asegurar que si Tráfico tuviera una décima parte de interés en colocar el radar en la Ma-10 como hace en otras carreteras, otro gallo cantaría, querida. Desde Sóller con amor.

Desfent | Un Dijous Bo en Inca y en el congreso

Querido, a mi me sobra el dimecres, el Dijous Bo y todos los días de la semana. Mira que los inquers están bien orgullosos de su fira de ses fires y de ser capital de Mallorca por un día. En cambio yo, poco amiga de las aglomeraciones, me pregunté todo el día como hay tanta gente amb poques feines para ir a ver un mercado a lo grande. Però bé, son dos días al año y tampoc ens queixarem. Dicho esto, con nuestro nuevo presidente Marga Prohens lo tendrá difícil para negociar inversiones aquí puesto que ya ha anunciado que lo llevará ante los tribunales. Menudos cuatro años si es que llegan con este gobierno del superviviente político. En algo sí estamos de acuerdo queno sería tan difícil poner solución a las carreras ilegales, porque no me creo que la DGT no tenga los medios para hacerlo. Y en otro orden de cosas, espero que ya tengas la cesta llena y hayas invertido en este Black Friday para comprar mi regalo que tanto me merezco. Por si no lo tienes claro, necesito renovar mis outfits, me fío de tu buen gusto. Algo de lo que carece alguna que otra mandataria que no tiene otra cosa que calzarse deportivas para ir mudada.