La agrupación de Capdepera reta a la Ejecutiva de Més per Mallorca ante un pacto con el PP: "Las consecuencias las asumiremos en conjunto"

Un total de 80 militantes y simpatizantes de Més per Capdepera han remitido una carta a la dirección de Més per Mallorca (lea aquí el documento) en la que argumentan las razones que les han llevado a "priorizar" su municipio para decidir entrar a formar parte del gobierno municipal con el PP, que gobierna en minoría. Admiten que la situación que vive el municipio gabellí es "excepcional" y una formación con el 25% de los votos no puede "ponerse de perfil". "No queremos dejar Més per Mallorca. Por lo tanto, ante la situación que vive nuestro municipio, damos libertad a nuestros regidores para que decidan lo mejor para Capdepera. Tendrán nuestro absoluto apoyo", sentencian los firmantes. Si su decisión incumple algunos de los mandatos de la Ejecutiva de Més, prosiguen, "las consecuencias las asumiremos en conjunto". Su escrito finaliza reclamando que se respete la decisión que tome Més per Capdepera. "No reclamamos un apoyo explícito", reconocen. "La responsabilidad la asumirá nuestra agrupación, simplemente pedimos respeto y autonomía municipal". Piden al partido que lidera Lluís Apesteguia que recapaciten porque su decisión parece "más estética que ética". Si gobernar en privado no crearía problemas, no entienden porque los provoca que se formalice con un pacto de gobierno. "¿Para no ensuciar el expediente?", se preguntan los militantes . "Nos resulta moralmente imposible de entender e incluso de aceptar", sentencian.

