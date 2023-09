Se oyen, se ven y se incrementan

Se ha perdido la cuenta de las veces que han sido denunciadas, también la de las promesas de solución, pero el peligroso hecho contrastado es que las carreras ilegales en la carretera de la Serra, no solo van en aumento, sino que derivan en el ramal de acampadas furtivas en parajes protegidos y reconocidos. Nadie actúa para evitarlo. Solo el hecho de que exista, desde hace tiempo ya, una plataforma de Indignats debería avergonzar y hacer reaccionar a las autoridades. El ayuntamiento de Sóller vuelve a dar la voz de alarma y Tráfico se plantea actuar con drones. Por qué tanta técnica sofisticada si todo se oye y está a la vista. De poco o nada sirven los aparatos si no son manejados con voluntad de actuación efectiva. Ya no es época de promesas y planes de actuación, es tiempo de actuación en el entorno de un Sóller que está especialmente flagelado por los problemas de movilidad. A su caos urbano que le lleva a plantearse zonas de bajas emisiones se suma las endémicas carreras ilegales. Es también un problema de seguridad colectiva.