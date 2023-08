Manacor retira 300 kilos de residuos de sus calas vírgenes

La empresa de Servicios del Municipio de Manacor, SAM, en colaboración con el servicio de salvamento y socorrismo del Ayuntamiento, ha realizado diferentes labores de limpieza de las calas vírgenes de este término municipal.

Según informó el Ayuntamiento en un comunicado remitido ayer, hasta esta semana, se han retirado aproximadamente 300 kilogramos de residuos, «entre los que destacan plásticos, cuerdas y madera», precisaron estas fuentes municipales.

La mayor parte de las calas vírgenes de Manacor forman parte de la Red Natura 2000, con una extensión que llega a las 585 hectáreas.

Toda esta superficie se encuentra regulada por el Plan de Gestión Natura 2000 de la Costa del Llevant de Mallorca.

No alterar la fauna

Desde el Consistorio se quiso aprovechar esta actuación de limpieza para lanzar un mensaje de concienciación a la ciudadanía. En este sentido, la administración municipal recordó a los usuarios de estas playas la importancia de no dejar residuos en el medio natural. También les pidió que no salgan de los caminos marcados y que no alteren la flora y fauna existentes.