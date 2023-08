Maria Roig es la concejala de Igualdad y Diversidad en el ayuntamiento de Esporles. Confiesa que no suele ser participativa en las redes sociales pero lo sucedido en las Festes de sa Vilanova la han llevado a romper su silencio y expresar a través de las redes sociales su “firme rechazo” a las declaraciones hechas por la concejala de VOX en el Ayuntamiento, Andrea Busquets, y el anuncio de una denuncia contra el grupo Fades que actuó el lunes en la localidad por “un presunto delito de odio” por decir fuera fascistas, fuera homófobos y fuera catalanofobia. “Queremos manifestar nuestro apoyo al grupo musical que incluyeron en su espectáculo proclamas en defensa de sus ideas. No entendemos que se pueda ver incitación al odio ante las palabras de fuera fascismo, fuera homofobia y fuera catalanofobia”, explica Roig que reitera el apoyo del equipo de gobierno a la comisión de la organitzación de las Festes de sa Vilanova, “un grupo de jóvenes muy implicados, que sufrió horas antes del concierto un acto de homofobia con la quema de una bandera LGTBIQ+.

Por ello, PAS-MÉS Esporles presentará en el pleno de finales septiembre una moción en apoyo al grupo Fades y a la comisión de fiestas, que también servirá para manifestar “nuestro apoyo a las personas LGTBIQ+ y a la poblacion en general. “Es un tema de libertades humanas. En pleno 2023 ver que estamos así, que hay jóvenes que crecen con estas ideas, deja claro que hay mucho trabajo por hacer a nivel transversal y a nivel de sociedad. Porque el respeto debe ser básico”, defiende Maria Roig que reitera el “firme compromiso con el colectivo dan apoyo a iniciativas como Esporles Orgullosa que se celebrará el 2 de septiembre.

"No entendemos que un discurso en defensa del derecho político del colectivo queer, de la cultura en catalán y reivindicarlo en un escenario sea un motivo de discurso de odio”

Los hechos

Cabe recordar que tras el concierto del lunes, la regidora de Vox del ayuntamiento de Esporles hizo una publicación en redes en la que aseguraba que los artistas había cometido “un presunto delito de odio” diciendo “fuera fascistas, homófobos y demás”, por ello, recibirían su denuncia. El grupo Fades no tardó en referirse al asunto en redes. “El lunes 14 hicimos un concierto en Esporles. El concierto fue como cualquier otro que hemos hecho y con la misma intención: animar y crear un ambiente de fiesta queer y en catalán”, exponen en redes. Fades tiene claro que si se exponen públicamente significa que pueden recibir críticas, pero lo que no entienden es que tener “un discurso en defensa del derecho político del colectivo queer, de la cultura en catalán y reivindicarlo en un escenario sea un motivo de discurso de odio”.

La concejal de Vox, prosiguen, “no se equivocó, en nuestros conciertos no volemos ni fascistas ni homófobos”. Relatan que nadie les informó de su presencia y recuerdan que se refirieron a la “extrema derecha en general”. En este sentido, lamentan la manera de actuar de la regidora de Vox en Esporles, le recuerdan que tiene un cargo público y le reprochan que utilice la imagen de Fades públicamente para acusarles de transmitir un discurso de odio. “Por personas de este tipo hacemos lo que hacemos hoy. Lo que decimos no es un discurso de odio, lo que somos manifiesta vuestro odio. No pedimos respeto, no pedimos espacios, los exigimos”, sentencian en su publicación.