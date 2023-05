Josep Ferrà, candidato de Més a la alcaldía de Esporles: «Estoy satisfecho de que se presente el PP, es necesario que haya oposición»

De estratega electoral a candidato a alcalde. De siempre estar en segundo plano a liderar el proyecto. Josep Ferrà lucha en este 28M para convertirse en alcalde de Esporles. Domina a la perfección la política municipal donde regresa tras su paso por el Parlament como diputado. Confiesa que salir de su «zona de confort» coordinando campañas electorales ha sido «terrible» pero luchar para conquistar la vara de mando para Més en Esporles es un «nuevo reto que me ilusiona mucho».

¿Qué le ha llevado a regresar a la política municipal?

Es regresar a la política municipal pero con otro perfil. Siempre he estado coordinando campañas electorales, en un segundo plano y ahora es un cambio de perfil. Es un reto nuevo que me ilusiona mucho y por ello acepté.

¿Cuál es el reto más grande a la hora de dar el salto a primera línea?

Es terrible. Me ha costado mucho dejar la coordinación de la campaña electoral. Es salir de mi zona de confort y es saber que para ser el mejor candidato posible no puedes estar en el equipo de coordinación de campaña. Debes romper con ello. Tenemos un equipo excelente. Este valor añadido es gracias a la marca del PAS, hay mucha gente que se siente identificada con esta marca e impulsa esta campaña como si fuera su vida.

¿Qué proyecto tiene en mente para Esporles?

Las dos grandes reflexiones que más me preocupan es que hay un grupo de gente que está preocupada porque no sabe si podrá seguir viviendo en Esporles. Por una parte, los mayores y no tan mayores que de cara al futuro ven problemas para poder quedar porque no tenemos una residencia, porque las ayudas de dependencia pese a que han aumentado dificultan que la gente se pueda quedar en su casa. Por otra parte, los jóvenes. El acceso a la vivienda es un problema para los jóvenes en Esporles y fuera. Es general. Ello nos impulsa a continuar con las políticas de vivienda pública en régimen de alquiler y trabajar con las administraciones competentes para tener una residencia en Esporles que de cobertura al municipio y a los pueblos vecinos. Una de las cosas que reclamaremos es la financiación que se debe notar en el pueblo porque entre comillas tenemos cierta capitalidad de comarca, damos servicios a Estellencs, Banyalbufar, Valldemossa con presupuesto propio. Estamos encantados, tenemos una excelente relación pero se debe traducir en financiación autonómica e insular. También tenemos la necesidad de planificar nuevos equipamientos deportivos, culturales y sociales de cara al futuro. Somos un pueblo con muchas infraestructuras pero estamos apunto de ver superadas sus capacidades. Los polideportivos tienen una ocupación que supera el 90%. A nivel cultural necesitamos un equipamiento para la banda de música. Mejorar los sombrajes del municipio es muy reclamado, al mismo tiempo que se pide la mejora constante de los equipamientos infantiles.

¿De qué puede presumir Esporles?

Siempre ha sacado pecho de la recogida selectiva que empezó en 2005. Seguiremos mejorando el servicio de porta a porta. Fuimos pioneros en la separación de residuos y custodiamos las mejores datos de recogida. Tenemos una red asociativa espectacular, tenemos problemas de agenda los fines de semana que se solapan actividades. La inversión en educación. Esporles tiene un 25% de su presupuesto se invierte en Educación. No es competencia municipal pero es una de las marcas de ADN de Pas y de Esporles.

Le acompaña el senador Vicenç Vidal en su lista...

Hemos sido un municipio pionero en gestión de residuos y queremos ser un municipio que trabaje bien los nuevos retos que son el cambio climático, la energía, el agua y empezar a trabajar aspectos que un Ayuntamiento tiene complicado como espacios naturales y biodiversidad. Queremos ir más allá de los residuos y abrir una línea de trabajo muy importante. Quién mejor que Vicenç Vidal, una persona con una formación altísima en cuestiones ambientales, para hacer frente a este desafío.

¿Serán más democráticas estas elecciones con la presencia de PP y Vox en la carrera hacia la alcaldía?

En esta legislatura no ha habido la sensación de oposición porque el PSOE lo ha votado todo a favor. Es necesario que se presente la derecha. El PP debe estar presente en estas elecciones porque tiene un público. No gustó que en 2019 solo hubiera partidos de izquierdas porque hubo gente que tiró el voto o no votó. Esto no es positivo porque no tenían opción. No es lógico. Como democracia es un deber nuestro pero entre todos debemos abrir el debate de que es necesario que esté esta fuerza. Es positivo. Un dictador sería feliz sin oposición pero un demócrata no puede serlo. Un demócrata debe procurar que haya una oposición. Estoy muy satisfecho de que el PP se presente. Eso sí, toda democracia tiene un defecto y en este caso es Vox.

Habrá más juego político...

Es importante que haya esta participación. La situación de 2019 no fue buena. El voto de derechas está pero no se conformó una lista.

¿Cuál sería su primera decisión como alcalde?

Hacer asambleas con las madres y los padres de Es Jardinet para hacer una propuesta participada de cómo reestructurar esta plaza, que ha tenido problemas de aluminosis. Lo primero será buscar soluciones a este espacio que es uno de los más participados y emblemáticos del pueblo.