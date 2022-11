El actual portavoz de Més per Mallorca en el Parlament balear, Josep Ferrà, ha sido elegido como candidato de la formación a la alcaldía de Esporles.

Según ha informado PAS-MÉS per Esporles en una nota de prensa, el actual portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, encabezará finalmente la candidatura de la formación a la alcaldía de Esporles.

Así lo han decidido militantes y simpatizantes de PAS-MÉS per Esporles en un proceso "histórico" de primarias, en el que han participado 215 personas.

Ferrà ha sido escogido para encabezar la lista electoral de la formación después de haber obtenido el apoyo del 98,65 por ciento de los votos emitidos.

Una vez conocidos los resultados, Ferrà ha dicho "no querer ser el candidato de un partido; sino el candidato de un pueblo". El ya candidato a la alcaldía, también ha expresado que quienes forman parte de PAS-MÉS per Esporles son "gente con raíces pero también con alas. Alas para imaginar el mejor pueblo. Un pueblo para muchos y no para unos pocos". Todo, durante una asamblea multitudinaria donde ha remarcado la importancia de que Esporles tenga "una agenda política que dé respuesta a las necesidades del municipio y especialmente de los que más lo necesitan, como son los jóvenes y la gente mayor".

La asamblea que ha ratificado la elección de Josep Ferrà ha contado con la participación de numerosos cargos orgánicos e institucionales de Més per Mallorca, que han apoyado al actual portavoz parlamentario. Entre otros, Ferrà ha estado acompañado por el senador Vicenç Vidal y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago.

Durante el acto, pero, PAS-MÉS per Esporles ha aprovechado también para rendir homenaje a la aún alcaldesa del municipio, Maria Ramón, quien deja el cargo después de 12 años --cuatro años de regidora y ocho de alcaldesa--.

Proclamada la candidatura de Ferrà, PAS-MÉS per Esporles se ha fijado como su objetivo político mantener una mayoría progresista en el municipio.