Margalida Mateu, pregonera de Sant Bartomeu, en Montuïri«Las fiestas son alegría y la mayor referencia de cohesión social»

¿Cómo ha recibido el nombramiento de pregonera de Sant Bartomeu?

Con mucha ilusión, dar el sus a una de las fiestas más sentidas y ancestrales de Mallorca es un privilegio. Además siendo montuïrera, de padre, madre y los cuatro abuelos… Ya os podéis imaginar. Estoy muy contenta de que se me propusiera. Agradezco a todo el Consistorio y al pueblo que hayan pensado en mí para ser la pregonera de las fiestas de Sant Bartomeu de este año.

¿Qué significan las fiestas de Sant Bartomeu para usted?

Las fiestas son alegría y la mayor referencia de cohesión social del pueblo. Hace ya unos años que no soy residente en Montuïri, pero me siento profundamente del pueblo. Nunca jamás me he perdido, ni me perderé, las fiestas de Sant Bartomeu, siempre he estado los días 23 y 24 de agosto en el pueblo. Es un sentir de pertenencia que se fundamenta en el reencuentro con la memoria de la infancia, con los amigos, con la familia, con los rincones de la casa familiar, las calles y con la tradición y cultura propias, esas de las que he bebido.

¿Qué ha influido en su interés por el periodismo?

Creo que siempre he comunicado, desde pequeña. El hecho de nacer y crecer en la plaza de Montuïri supongo que ha influido. Las plazas son la esencia del pueblo y mi familia y yo siempre hemos estado en el centro, hablando con los vecinos, y en contacto con la gente. Pero, sin duda, lo que más me gusta de la plaza es que es el mayor entorno intergeneracional del pueblo.

Y empezó siendo niña.

He querido ser periodista desde que tengo uso de razón. Recuerdo que de niña mi hermano y yo íbamos los sábados a Ràdio Murta que estaba enfrente de nuestra casa a explicar los resultados de los partidos que habíamos jugado de baloncesto y fútbol. La verdad que siempre me ha interesado la divulgación y la comunicación. Si a esto le añadimos una gran curiosidad por saber y conocer cosas y la necesidad de compartirlas y explicarlas, supongo que es el periodismo que practico.

Defínase como profesional de la información.

Primero, buscar, conocer y contrastar, después compartir. Este es el periodismo que me atrae.

¿Qué recuerda de su etapa escolar en cuanto a nuestra lengua?

Todos hablábamos mallorquín, todos y todas sin excepción, y las personas que venían de fuera del pueblo o de la isla también se integraban rápidamente. Supongo que haberme educado en nuestra lengua es lo que ha hecho que tenga curiosidad para saber más sobre nuestro patrimonio lingüístico. Tenemos que reivindicar este patrimonio porque es riquísimo y muy variado.

¿Desde cuándo emiten el programa ‘Téntol’ en sus variantes de IB3 TV y de IB3 Ràdio?

Empezamos a emitir el programa de televisión en el año 2020, justo en plena pandemia. Primero empezó el programa de de televisión y, más tarde, nació su hermano radiofónico. Tuvimos y tenemos la suerte de que el seguimiento por parte de oyentes y espectadores ha sido y es muy bueno. Se ha generado de manera muy natural una fidelización y el público nos conoce en los dos formatos, tanto radio como televisión, esto nos hace a todo el equipo muy felices. Además notamos feedback con el público y ese es nuestro objetivo: llegar a la gente, crearles curiosidad, darles información y entretenerlos.

Afirmáis que Tèntol retrata la sociedad. ¿En qué dimensión?

Buscamos proporcionar la plataforma adecuada para que la sociedad se exprese. Intentamos buscar los lazos que nos unen. Y lo hacemos reivindicando nuestra lengua, sus modalidades y las expresiones propias de cada pueblo de Balears. No politizamos, ni direccionamos, no hay artificios, simplemente dejamos que la gente se exprese con naturalidad.

Creemos en la función de divulgar y amamos nuestra lengua. Hemos escuchado muchas veces que la lengua es patrimonio de todos- Así es. Eso implica que todos debemos amarla, cuidarla y protegerla. El patrimonio se protege.

¿Cuál ha sido la aceptación del libro de Tèntol?

El libro de Téntol (Adia Edicions) con Adrià Martí, ha tenido muy buena acogida. Hemos tenido que imprimir una segunda edición. Aunque puede resultar un poco difícil para determinados sectores, hay que recordar que no es un libro teórico-gramatical. Es un libro distendido que invita a jugar con las palabras y los dichos.

¿Pensáis realizar adaptaciones para diferentes ciclos educativos?

Muchos profesores nos han comentado que utilizan el programa de televisión o el libro como material didáctico para sus clases. Nos enorgullece mucho saber que Téntol ha penetrado en las aulas como complemento didáctico porque nuestra intención siempre ha sido divulgativa. Tanto Adrià Martí como yo, tuvimos muy en cuenta el tono y los temas del programa televisivo y radiofónico para que el libro fuera una extensión complementaria del universo Téntol. Generar un material divulgativo vivo y que no caiga en el olvido, ha sido y es un reto. En un mundo tan acelerado e hiperinformado, conseguir continuidad y sorprender es algo complejo. Espero que, junto al equipo, podamos seguir mejorando y proponiendo contenidos que lleguen y motiven a la gente.

Según vosostros, “gla lengua es la manera de ver y hacerse sentir un pueblo”h. Razone esta afirmación.

La lengua, así como las tradiciones y nuestra esencia. creo que no debemos desatenderlas. En un mundo tan globalizado en que todos vemos las mismas películas y series, leemos los mismos libros y escuchamos la misma música; necesitamos un anclaje, y la lengua es patrimonio, es singularidad, es pasado pero también presente, es nuestra forma de comunicación más genuina. Me enorgullece la cantidad de gente joven y niños que ven el programa y se interesan por nuestras expresiones y palabras. No debemos avergonzarnos, tenemos un patrimonio lingüístico precioso y hablarlo y darlo a conocer con sus singularidades es una de las mejores cosas que me han pasado.

¿Cree que vamos perdiendo nuestro patrimonio lingüístico?

Es una lástima que la lengua se vaya perdiendo a medida que van muriendo sus hablantes y se hace difícil continuar usando expresiones como “genviar a qualcú a filar estopa”h cuando muy poca gente sabe que es una “gestopa”h. El mundo cambia muy rápidamente y debemos adaptarnos y, ¿por qué no?, crear nuevas expresiones en nuestra lengua. Si, podríamos lamentarnos pero nosotros optamos por sacar pecho y hacer nuestra lengua atractiva, que lo es.