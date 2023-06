En política a veces pasan cosas raras, querida. En Deià no saben aún quién será el alcalde o alcaldesa cuando el partido que ganó las elecciones lo hizo por mayoría absoluta. Se ve que Apesteguia se parece algo a ti, que tiene mucha comandera y si para ello hace falta hacer alguna mangarrufa para conquistar el poder, pues se hace. Y punto. A diferencia de ti y tu secarral del Pla, es lo que tiene vivir en la Serra de Tramuntana. Aquí somos un mundo aparte y nos montamos el chiringuito, aunque sea político, a nuestro interés y conveniencia con tal de seguir cortando el bacalao. Para lo que está pasando, hubiera sido más lógico que Apesteguia hubiera sido el candidato y se hubiera ahorrado estos embulls y el papelón que tiene que hacer la que fue candidata a alcaldesa. Pero siendo Apesteguia pondré por en medio un tupido velo porque es de los pocos políticos que se salvan a mi modo de ver. Como también nuestro querido Sevillano, que todavía está desnortado con el tsunami que le pasó por encima. ¿Para cuándo la comida que nos debe aún?

Desfent | De alianzas lógicas a pactos por conveniencia

Querido, cosas raras pasan en política y cosas más raras nos depara esta última semana de negociaciones para constituir los nuevos ayuntamientos el sábado. Veremos alianzas lógicas, seremos testigos del ‘donde dije digo, digo Diego’, presenciaremos matrimonios políticos por conveniencia e incluso escribiremos sobre algún que otro pacto que ideológicamente no tiene ni pies ni cabeza porque si una cosa tiene la política municipal es que entiende más de personas que de siglas de formaciones políticas. En fin, quedan unos días en los que las estrategias políticas puestas en marcha tras el 28M demostrarán si llegan a puerto o no. Pero por cosas raras las de tu Sóller natal. Me he enterado de que hay mucha gente que se ha quedado con una cara de pa de dos quilos al saber que el populista de derechas Sebastià Aguiló prevé pactar con nacionalistas y socialistas para ser alcalde dos años. Quién se lo hubiera dicho a sus votantes de derechas que su voto serviría para hacer que la ecosoberanista Laura Celià sea alcaldesa aunque sea por accidente. Y si nuestro querido Apesteguia es de nuevo alcalde de Deià espero que nos invite a este vermut prometido.