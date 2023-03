«En estos momentos si a nivel de Europa no se empieza a legislar el tema del acceso a la tierra, la agricultura acabará por desaparecer porque hoy por hoy puedo afirmar rotundamente que una persona joven que quiere convertirse en agricultor si no tiene tierras en herencia no puede comprar y amortizar la finca». Así de rotundo se ha mostrado el presidente de la cooperativa Camp Mallorquí, Miquel Gual, durante la visita y el encuentro con el sector en las instalaciones de la coopertiva en Consell del Ministro de Agricultura, Luis Planas. «Los europeos quieren comprar nuestros campos. No para cultivar ni para disfrutar del paisaje. Están dispuestos a pagar lo que sea», ha lamentado Gual que le ha recordado que al ministro que frente a la España vacía, Balears forma parte de la España sobrellenada donde es casi imposible realizar una actividad agraria digna. De hecho, la insularidad ha pasado a un segundo plano ante el grave problema de acceso al suelo. «Están poniendo puertas al campo», ha lamentado Gual que ha criticado «la mentalidad urbanita de la propiedad privada» y ha avisado de la presión que en estos momento sufre el campo de Mallorca tanto a nivel residencial como industrial. Ya no existe, ha dicho, el suelo puramente rústico. Ahora se combinan los usos urbanos y los industriales dejando a un lado los agrícolas. Sobre la proliferación de parques solares en el campo mallorquín, Gual se ha mostrado muy duro: «Cosechamos menos patata, almendra, trigo o aceitunas, ahora cosechamos voltios, vatios y amperios porque la nueva industria de la energía verde quiere nuestra tierra para hacerla industrialmente productiva», ha zanjado Gual que ha dejado claro que no está en contra de las energías renovables pero «no estoy de acuerdo que se utilicen zonas cultivables para instalar placas solares. Que llenen las carreteras o tejados pero no metamos más presión a la tierra».

«Están poniendo puertas al campo» Miquel Gual - Presidente de Camp Mallorquí En su radiografía de la situación por la que pasa el campo mallorquín, Gual ha remarcado que la inclusión de una región de pago específica para las islas en la nueva PAC (Política Agraria Común) es una buena noticia, no es suficiente porque «las ayudas son endiabladamente complicadas, burocratizadas y de difícil seguimiento para el pequeño agricultor». Trato diferenciado El discurso de Gual ha tenido lugar durante el encuentro del ministro Planas con el sector después de la visita a las instalaciones de Camp Mallorquí. Planas, acompañado de las autoridades de las islas, ha celebrado que por primera vez la PAC conceda un «trato diferenciado a las islas» para atender las singularidades de la actividad agraria y ganadera debido al factor de la insularidad. Esta consideración específica, ha remarcado Planas, va a tener como consecuencia que los agricultores y ganaderos de Balears vean incrementada la ayuda básica a la renta de la PAC, incluido el pago redistributivo, en un 48 %, con respecto al pago básico del periodo anterior. Además, ha explicado que la implantación por primera vez del pago redistributivo para el apoyo a los pequeños agricultores tiene especial relevancia en las islas, ya que su estructura agraria está caracterizada por explotaciones muy fragmentadas. Tanto el relevo generacional en el sector como los efectos del cambio climático han marcado los parlamentos de las autoridades. Para el ministro, «la agricultura en Balears tiene futuro». «No es una opción, es una necesidad», ha sentenciado Planas que ha asegurado que el sector agrario es parte de la solución cuando se habla de hacer frente a los efectos del cambio climático. «Sin sector primario no tendríamos futuro», ha remarcado Planas que también ha visitado la finca Es Bosc Vell en Petra para conocer de primera mano la ganadería de porc negre. Los payeses de Mallorca, “al límite”: 10 megaparques solares ocuparán hasta 3,5 kilómetros cuadrados de terreno agrario La presidenta del Govern, Francina Armengol, no ha dudado en sentenciar ante las críticas de Gual que «el reto más importante es el cambio climático y debemos hacer apuesta por las energías renovables que son compatibles con la agricultura y la ganadería. Es un reto que tenemos que afrontar, como tenemos que afrontar el reto de la transición digital en el sector primario». En cuanto al relevo generacional, Armengol, ha dejado claro que el sector debe ser rentable y atractivo para que los jóvenes se dediquen al campo y en ello trabaja el Ejecutivo. Además ha defendido la necesidad de seguir trabajando desde el diálogo con el sector. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, como poblera ha defendido el sector de la patata ante el ministro al que le ha planteado las dificultades que sufre dicho cultivo en sa Pobla. Además, la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, ha pedido al ministro Planas que el caso de la pesca en Balears se analice de forma separada porque las restricciones europeas a la pesca de arrastre son desproporcionadas.