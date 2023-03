Xavier Pastor: El despliegue de parques solares debe ser ajeno a «movimientos populistas»

Por la «grave» emergencia climática Xavier Pastor reclamó ayer «un esfuerzo» en la implantación de energías renovables. Ante la polémica social por el despliegue de parques solares, el ecologista alerta que no van a bastar las instalaciones en casas, instalaciones deportivas, parkings, etc. «Va a ser necesario ocupar el 1 o el 2 % de las islas» para la descarbonización «o generadores flotantes para no molestar a las almas sensibles», ironizó. Critica que «no deben verse frenados por movimientos populistas».

Reservas marinas «El sector turístico vio que la calidad de las aguas marinas era una prioridad para mantener el negocio», rememoró el expresidente de Greenpeace en una mesa redonda organizada por Impulsa Balears. Después, advierte Pastor, ha habido un retraso en las islas, como con las depuradoras y «en esta legislatura se están tomando medidas». Aunque puso una «objeción», el sector pesquero. El oceanógrafo afeó al Govern y a las empresas que «falta gestión» sobre «este mar que nos alimenta a todos». Aboga por la declaración de un 10 % de reservas marinas para 2030. Otra llamada de atención. «Cuidado con la utilización de la palabra circular», hay que estar alerta para que no ocurra como con «verde o sostenibilidad» y llegue un momento que «no signifiquen nada» y «aburran» a la sociedad. Mensaje para la «industrias, empresas y políticos».