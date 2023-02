Querida, solo te digo que te superas. Y que estás insoportable. De esta semana me quedo con la noticia de que en Son Bauló no podrá ser posible la playa para perros porque al ser un parque natural esos animales no pueden andar sueltos. Pero en cambio, los animales que pintan grafitis en los acantilados o los que dejan montoncitos de piedras por doquier, pueden campar a sus anchas porque están en la categoría de lo que se conoce como humanos. Por cierto, estos mismos humanos tienen cita a partir de mañana con la nieve de la Serra. ¿Ves por qué todavía debería existir el peaje del túnel de Sóller que en días como los que se avecinan debería duplicar su precio? A lo largo de esta semana tendremos colas kilométricas y la fauna suelta por nuestras blancas montañas y carreteras y te aseguró que podré contar por decenas los muñecos de nieve sobre los capós de los coches. Me aferro a que las previsiones fallen y que brille el sol, porque mal que mal prefiero a los turistas que estos días nos visitan con sandalias y calcetines que no la fauna que viene a la nieve. Qué pereza. ¡Desde Sóller con amor, reina!

Desfent | Queda mucha verdad para sacar a la luz

Querido, entre los perros que no podrán andar sueltos por Son Bauló, los cazadores que no podrán cazar y los chiringuitos que tendrá horario limitado... la gran protección del parque natural del Llevant anunciada a bombo y platillo por este Govern inmerso en plena campaña electoral no es tan bombo ni es tan platillo. La verdad que de esta semana me quedo con uno de mis temas predilectos que te provocan un cortocircuito con solo descolgarte el teléfono y decirte que estoy en Son Coletes. Me encanta tu reacción, por ello, el lector debe saber que no es que sea yo que esté insoportable, eres tú que no soportas según que temas y a mi me encanta sacarte de tus casillas hablándote de ello. Abrir para cerrar heridas. Aún queda mucha verdad a sacar a la luz y la única manera de hacerlo es excavando y abriendo fosas. Son Coletes ha dado muchas sorpresas y las que dará. Te guste o no, la realidad es que Son Coletes saca a la luz la verdad que permitirá reescribir la historia. Dicho esto, te dejo con tu avalancha de gente en la Serra. Loviu baby.