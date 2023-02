Santa Margalida: La playa apta para perros de Son Bauló es incompatible con el parque natural

La ampliación del parque natural del Llevant aprobada por el Consell de Govern el pasado lunes amenaza la continuidad de la playa de na Patana de Son Bauló, en Santa Margalida, como uno de los arenales de Mallorca que permite la presencia de perros sin restricciones. Esta playa virgen, ubicada entre el núcleo de Son Bauló y la necrópolis de Son Real, forma parte de la finca pública de Son Real, que ha sido incorporada al parque natural del Llevant. El ayuntamiento de Santa Margalida declaró la playa de na Patana como apta para perros en el año 2015 y desde entonces son muchos los usuarios de toda la isla que hacen uso de ella en verano junto a sus mascotas, que hasta la fecha podían correr libremente a lo largo de todo el arenal.

Sin embargo, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado el lunes y publicado este martes en el BOIB, por lo que ya ha entrado en vigor, prohíbe de forma expresa en el apartado relativo a las actividades de ocio, recreativas, turísticas y deportivas la presencia de perros y otros animales de compañía que no vayan atados y no estén bajo control con el fin de evitar «perjuicios a la fauna y a la flora», así como a otras personas usuarias. Es decir, el PORN no prohíbe el paseo con perros y otros animales siempre que estos estén atados, con la única excepción de los perros usados para actividades cinegéticas o para controlar rebaños.

Asimismo, el documento destaca como «usos prohibidos» la presencia de perros u otros animales de compañía en los estanques y las zonas dunares. Cabe destacar que la parte posterior de la playa de na Patana ha quedado grafiada en el PORN como una zona de exclusión del parque natural, una figura que tiene más restricciones que el resto debido a sus elevados valores ambientales y en la que se fomentará «el estudio y la conservación o restauración de los valores naturales, la mejora y restauración de hábitats y el mantenimiento de la calidad paisajística y ecológica».

Fuentes de la conselleria de Medio Ambiente han confirmado este martes que, a pesar de que el ayuntamiento de Santa Margalida tolere el acceso libre de perros en la playa de na Patana, los animales «deben ir atados por la playa y no pueden ir por el sistema dunar». Unos requisitos que parecen incompatibles con la continuidad de la playa como arenal abierto a la presencia de perros sueltos.

En este sentido, el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, afirma que si finalmente la ampliación del parque natural imposibilita la continuidad de na Patana como playa apta para perros, el Ayuntamiento «no contratará a los guardas que se encarguen de vigilarla». «No pondremos ni un euro del dinero de los margalidans para cumplir con los caprichos del Govern; si quiere poner vigilantes, que los pague, ya nos bastan los problemas que nos dan los perros en Can Picafort», señala.

Monjo se muestra muy crítico con la ampliación del parque natural que afecta a su municipio: «Solo saben hacer leyes pero no ponen ni un euro para cumplirlas». «No han hecho ni la escuela ni el PAC de Can Picafort; no han hecho nada de lo que es importante para las personas y ahora nos quieren distraer con el PORN del Llevant», recrimina el alcalde de Santa Margalida.

Monjo: «El parque debería llevar el nombre de Son Real»

El alcalde Joan Monjo lamenta que el Govern no haya tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que presentó el Ayuntamiento durante la tramitación previa del PORN del parque natural del Llevant. Una de las propuestas era que, si al final la finca de Son Real se incluía en el parque, este «debería llevar el nombre de la finca, porque no tiene nada que ver con la península del Llevant». Por otra parte, también solicitaron que la protección marina se prolongase desde Betlem hasta la playa de Son Bauló, porque de esta forma el emisario submarino que está vinculado a la futura depuradora de Can Picafort sería inviable. Ninguna de las dos propuestas se ha aceptado.

Además, Monjo reclama compensaciones para el Ayuntamiento porque Son Serra de Marina «es una puerta de entrada al parque natural», lo que causa problemas de masificación y acumulación de residuos en la zona residencial.