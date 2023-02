Desde hace años el municipio de Binissalem viene padeciendo un problema, cada vez más grave, con la falta de aparcamientos, consecuencia del aumento de población y de su parque automovilístico. Cabe recordar que, en determinadas zonas del pueblo se puede hacer uso de varios solares privados para el estacionamiento de vehículos, aunque en estos últimos años y por diferentes razones se ha producido la pérdida de algunos de esos espacios.

Con la vista puesta en la próxima legislatura, los partidos políticos van preparando sus respectivas propuestas para poner solución a esta grave problemática. Y el primero en hacerlo ha sido Més per Binissalem, que registró el 2 de febrero una proposición a través de la cual prevé encargar un inventario de los solares susceptibles de convertir en zonas de aparcamiento y la posibilidad de cambiar las llamadas Unidades de Actuación para la creación de nuevos aparcamientos, priorizando los que permitan un esponjamiento de las plazas de estacionamiento cercanas al centro de la localidad, todo ello junto con el compromiso político que se destine un millón de euros a estas actuaciones entre 2023 y 2028.

Según explica la candidata de Més a la alcaldía, Aurora Mateu, «las Normas Subsidiarias de hace cerca de 20 años ya preveían la necesidad de aumentar las plazas de aparcamiento y fomentar la construcción de aparcamientos en solares de grandes dimensiones, pero desde entonces el Ayuntamiento no ha llevado a cabo ninguna política de ejecución de nuevos aparcamientos. Por el contrario se están empleando, en precario, solares privados que no tienen la función requerida de aparcamiento o solares en los que el Ayuntamiento tiene decidido construir equipamientos públicos con otros fines o incluso han decidido vender un solar empleado actualmente como aparcamiento». Mateu afirma que su partido quiere debatir la propuesta en el pleno municipal aunque, en su opinión, “el alcalde siga con la negativa de no convocarlos con la excusa de que no tiene secretario, a pesar de que el equipo de gobierno sí celebra juntas de Gobierno a las que da fe y levanta acta la secretaria accidental”.

Aurora Mateu explica que ya ha solicitado hasta dos veces que se reinstauren los plenos, unas sesiones que no se llevan a cabo desde hace ya seis meses. En relación a la no celebración de plenos, el alcalde, Víctor Martí, defiende que la incorporación del nuevo secretario oficial se hará efectiva este mes de febrero, y ello permitirá reanudar los plenos. Si bien reconoce que, en esta legislatura, se han celebrado algunos con una secretaria accidental, Martí defiende la contratación de un secretario o secretaria oficial que cuente con los conocimientos técnicos de esa área, pues si en una sesión plenaria un concejal quiere consultar al funcionario en cuestión una información relativa a una de las propuestas que se están debatiendo, que este pueda facilitársela, algo que no queda garantizado si en el pleno actúa un secretario o secretaria accidental.