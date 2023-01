El Grupo Municipal del PP de Calvià presenta una moción en el pleno de este jueves en que reclama la reprobación del equipo de gobierno (PSOE y Podem-Més) por “su falta de transparencia” y el “descontrol de las cuentas municipales” que se describe en el informe de la Sindicatura de Comptes de Balears (SCIB) relativo al año 2020. Los populares recordaron que este órgano se abstuvo de dar su opinión sobre las cuentas de Calvià por las deficiencias que encontró en la información municipal. El gobierno municipal lamentó la "lectura tendenciosa" que ha realizado la oposición del informe fiscalizador.

En una rueda de prensa, el portavoz del PP a la alcaldía, Juan Antonio Amengual, avanzó los argumentos de los populares, que, tras un detallado análisis del informe de la Sindicatura, han hallado serias deficiencias en la gestión municipal. Uno de los ejemplos que citó, a partir de este análisis, fue que la Sindicatura haya constatado que existe un desfase de cuatro millones de euros entre la deuda que dice tener el Ayuntamiento con los bancos (2,3 millones de euros) y la que reconocen las entidades de crédito (6,7 millones).

Amengual consideró “especialmente sangrante la falta de colaboración de los dos asesores jurídicos externos contratados desde 2015 por el Ayuntamiento”. Y, en este sentido, apuntó que la Sindicatura, en un momento del informe, constata: “A la fecha de elaboración de este informe, la SCIB no ha recibido respuesta a la solicitud de información formulada a dos abogados externos contratados por el Ayuntamiento”.

Otro aspecto en que incidieron los populares fue el del “descontrol salarial” que, dijeron, pone de relieve la Sindicatura. “Hay abono de complementos salariales no aprobados, trienios que no coinciden con la antigüedad, incluso alguien que cobra ayuda familiar pese a que no ha declarado tener hijos”, apuntaron.

“Es imposible afirmar si las cuentas del ayuntamiento socialista de Calviá reflejan la imagen fiel de su situación patrimonial y financiera”, sostuvo el candidato del PP a alcalde, quien lamentó que “nadie del equipo de gobierno haya asumido responsabilidades”.

En su rueda de prensa, Amengual estuvo acompañado por la mayoría de regidores del Grupo Popular: Luisa Jiménez, Antonio Alarcón, Silvia Cuadrillero y Loli Godoy, con la única salvedad de Rosa García, ausente por motivos de trabajo. De esta manera, el PP quiso escenificar la unidad de acción de ambas partes, después de las diferencias internas que han marcado esta legislatura.

"Lectura interesada"

Al conocer las críticas del PP calvianer, el equipo de gobierno emitió un comunicado lamentando la “lectura interesada y tendenciosa” que ha realizado la oposición el informe de fiscalización. Según el Consistorio, la Sindicatura sólo ha hecho una advertencia, porque “no se ha actualizado el valor del inventario de los bienes municipales”, algo que lleva así desde 1999.

Respecto al tema de la deuda con los bancos, el gobierno municipal que la situación económica del Ayuntamiento “es la mejor de la historia de la democracia, con una reducción de la deuda del 95% en ocho años y con un incremento de los ahorros municipales”.

Recordó además el Consistorio que la propia Sindicatura de Comptes hizo público el pasado mes de septiembre un informe en que auditaba una treintena de entidades o empresas públicas, en que dio “la mayor valoración de transparencia y cumplimiento de la legalidad al ayuntamiento de Calvià y a Calvià 2000”.