Juan Antonio Amengual, candidato del PP de Calvià a la alcaldía:: «Quiero unificar el partido"

Como jugador de rugby, Juan Antonio Amengual, de 53 años, vecino de Portals Nous, casado y con tres hijos, aspira a construir una melée fuerte en un PP de Calvià que ha estado fracturado durante toda la legislatura. Tras su paso por el sector hotelero, donde fue directivo de varias cadenas, y su experiencia como consultor turístico, se estrena en el ámbito político cuando las elecciones municipales ya están en el horizonte. Él no cree que eso sea un hándicap. «Carezco de un pasado político que me pueda condicionar. Tengo ganas de llenar ese expediente en blanco», asegura con confianza.

Quedan poco más de seis meses para las elecciones municipales. ¿Cree que es tiempo suficiente para levantar un proyecto político ganador en Calvià?

Tenemos mucho trabajo por delante, pero también muchas ganas e ilusión. Hay mucha gente que me ha contactado para ofrecerme su ayuda para reactivar la ilusión de los votantes. Tenemos muchas ganas de trabajar.

¿Qué le ha motivado para dar este salto a la política?

Tengo ahora la oportunidad de trabajar en un proyecto en la administración pública, en la política, un proyecto vinculado a mis ideales. Tengo ganas de desarrollar esos conocimientos. Me considero un buen gestor y quiero trasladar lo mejor de mí y de mi equipo. Es un reto que me motiva y me ilusiona: poder beneficiar al municipio donde he vivido prácticamente toda la vida.

Si tuviese que hacer un resumen de las dos últimas legislaturas, en que ha gobernado la izquierda, ¿cuál sería?

Yo vivo en Calvià y, desde esa experiencia, puedo decir que en mi opinión la gestión ha sido plana, de mínimos. Ha sido una gestión sin grandes políticas, sin grandes gestos. Y, en mi zona [Portals Nous], me considero totalmente abandonado. Calvià debe aspirar a ser un referente, porque es uno de los principales municipios turísticos.

Usted viene del sector turístico. ¿Qué políticas son necesarias para Calvià en este ámbito?

Hay que reactivar las mejoras y la calidad tanto de los hoteles como de la oferta complementaria. En Calvià hay zonas que están abandonadas, como Santa Ponça. Antes, Calvià era un destino para los 365 días del año. Y eso se ha abandonado. Hacen falta más acciones de dinamización para turistas y residentes.

¿Y qué otras políticas generales considera necesarias para el municipio?

Una reducción de la presión fiscal. Es una actuación a valorar. Los impuestos se pueden gestionar mejor. Y, después, está el tema de la vivienda. Para los jóvenes y los trabajadores de temporada, es imposible alquilar un piso en condiciones.

¿El hecho de no tener experiencia política es un inconveniente o un punto a su favor?

Como no la tengo, yo diría que es un punto a mi favor. Carezco de un pasado político que me pueda condicionar. Tengo muchas ganas de llenar ese expediente en blanco.

"Al tener mi expediente en blanco, eso me permite aunar al partido. Quiero cohesionarlo y recuperar a todo el mundo. Hacer borrón y cuenta nueva. Si la gente se suma, si aunamos fuerzas, ganaremos las elecciones del año que viene"

Hay un sector del Partido Popular de Calvià, con la exportavoz municipal Luisa Jiménez a la cabeza, que discrepó de las formas de la dirección para elegirle. Este sector defendía que se hiciesen primarias. ¿Cómo ha vivido ese malestar de sus propios compañeros?

Me he reunido con Luisa Jiménez y con el resto de concejales. De hecho, se ha acordado una nueva portavoz [Rosa García]. Eso les honra. He hablado con ella y le he trasladado la intención de incorporarse al proyecto.

Durante esta legislatura, la división interna ha marcado al PP de Calvià. ¿Se ve capaz de unificar al partido?

Al tener mi expediente en blanco, eso me permite aunar al partido. Quiero cohesionarlo y recuperar a todo el mundo. Hacer borrón y cuenta nueva. Si la gente se suma, si aunamos fuerzas, ganaremos las elecciones del año que viene.

¿Cree que el presidente de la junta local del PP de Calvià debe ser usted?

Eso no es prioritario ahora mismo. Lo haremos después de las elecciones. Yo ahora lidero al partido como candidato, con la colaboración de mi equipo.

¿Y ese equipo quién lo forma?

Hay antiguos concejales, directores generales... Hay mucha gente que nos quiere ayudar. Estamos trabajando por zonas.

¿Teme que les acaben pasando factura las diferencias internas de esta legislatura y que Vox sobrepase al PP en Calvià en los comicios municipales de mayo de 2023?

No, en absoluto. Cuando la ciudadanía vea que hay unidad en el PP, que pisamos la calle, cuando vean nuestra cohesión y que incluimos nombres de otras épocas, renovaremos la ilusión. Considero que tenemos muchas posibilidades de ganar las próximas elecciones.