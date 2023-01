Sant Antoni 2023: Antònia Bassa: «Fue muy bonito ser la primera mujer en dirigir la Banda de Manacor y más en Completes»

Antònia Bassa (Manacor, 1982) se convirtió en 2020, pocos días antes de que la pandemia del coronavirus nos encerrara a todos en casa, en la primer mujer en dirigir la Banda de Música de Manacor en toda su dilatada historia. Santantoniera de pro por nombre y vocación, es también una de las integrantes del grupo de músicos que acompaña a los dimonis los días importantes.

¿Cuándo empezó su devoción santantoniera?

Empecé a tocar la flauta a los ocho años y a los doce empecé a tocar en la Banda de Manacor. Debió ser dos o tres años después que empecé a combinarlo como parte de la charanga que acompaña los dimonis en la vuelta a Manacor cada 16 de enero. Posteriormente también comencé a salir en las Beneïdes del día después con los xeremiers, tocando el flabiol y el tamborino… y hasta hoy. Es decir que el sentimiento viene ya de lejos.

¿La música es una herencia familiar?

Fue nuestro padre Tomeu quien nos inició en el mundo de la música como parte del aprendizaje, tocaba el saxofón. Recuerdo ensayar los veranos en Porto Cristo.

¿Cómo ha vivido desde dentro el crecimiento de participantes en la fiesta durante los últimos años? ¿Puede ser perjudicial?

Ha sido un aumento que desde dentro se ha vivido de una forma muy natural y gradual. Es cierto que en mis primeros años todo era más tranquilo y no había tantos problemas de espacio físico. Pero creo que eso tampoco nos tiene que parar a la hora de hacer las cosas como acostumbramos. Habrá años y temporadas de menos gente y otras de más participación. Pienso que es una evolución natural en toda tradición. No lo veo como un problema.

¿Cuándo siente que de verdad ha llegado Sant Antoni a Manacor?

Empiezo a sentirlo después de Reyes, aunque la emoción de verdad no llega hasta que noto el contacto con la gente al salir a tocar, normalmente durante el Primer Ball, cuando los dimonis bailan y todo el mundo canta.

Usted fue la primera mujer en dirigir la Banda de Música local, ¿cómo se lo propusieron?

La oportunidad surgió hace tres años, en 2020 cuando ya formaba parte de la directiva y hacía las funciones de subdirectora de la banda por así decirlo. Fue un gesto de agradecimiento por parte del director Eduard Bernabeu, por el trabajo y la implicación, que no podía dejar escapar. Fue muy bonito convertirme en la primera mujer en dirigir la Banda de Manacor… y más en las Completes con la iglesia a rebosar de gente y sentimiento.

Este año asumirá de nuevo la responsabilidad…

Este año la cosa es más seria, porque por cuestiones laborales me toca asumir la dirección los días 16 y 17 de enero, durante todos los actos importantes. Es una responsabilidad que asumo feliz. Son cosas que llegan como recompensa a los años de lucha, de estar ahí.

¿Qué opina sobre la integración de la mujer como parte de la Colla de Dimonis de Manacor?

Me parece muy bien que al fin baile una mujer en la colla, porque es algo que ya sucede en las demás danzas rituales de Manacor y porque forma parte de un proceso de igualdad natural. Es un primer paso que debe continuar pero sin llevarlo al extremo, sin hacer de esto una cuestión de discusión continua, en el sentido que si, por lo que sea, algún año no hay ninguna mujer que quiera bailar, eso no suponga una polémica. Cuando es una integración no impuesta, el pueblo lo acepta sin problemas, como ha pasado en este caso.

La ‘Horabauxa Santantoniera’ del pasado sábado fue un éxito rotundo. ¿La gente tiene ganas que la banda ‘modernice’ su repertorio?

Fue una gran sorpresa, la verdad. Al principio hubo algunas dudas dentro de la propia Banda por el hecho de tocar algunas canciones más de pachanga y charanga… comporta ampliar el repertorio, y una cosa así siempre es buena, tanto para incentivar a los jóvenes que empiezan, como para hacer que los que llevan años tocando mejoren aún más y se lo pasen bien.

¿Se convertirá en una nueva tradición post-navideña?

No tiene porqué institucionalizarse en una fecha concreta. Puede cambiar de mes o de horario para adaptarse al vermut, por ejemplo, como pasa en Artà. El tema es seguir haciendo este tipo de conciertos porque nos guste y nos sintamos cómodos todos. El nivel de la Banda está subiendo y eso hay que aprovecharlo.