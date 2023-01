Luces para asfalto en el encinar de es Guix

Es Guix no engaña. Tiene el aspecto de esbozo de pueblo que quiso pero no pudo ser. Es una de las intentonas urbanas de Escorca bajo el efecto deformador del síndrome que lleva a la creencia de que un municipio sin calles no puede existir. Vana pretensión para la administración local con un patrimonio natural sin competencia ni comparación posible con ninguna otra demarcación de la isla.

