Fent i Desfent | El Consell compra la central de Alcanada de Alcúdia

Hace unas semanas que te decía que esperaba la llegada del mes de mayo para que los ciudadanos den lo que se merecen algunos de nuestros gobernantes, que no es otra cosa que una patada en el trasero. Adiós y gracias. Pero también será para nosotros, los profesionales del periodismo, una bocanada de aire fresco, porque con ellos se irá esa manada de jefecillos de prensa que se creen los amos y señores de la información oficial, que filtran y desfiltran información a su antojo y conveniencia sin saber ni dónde tienen la mano izquierda. En el Consell hay alguno de esos acólitos con carnet de partido en el bolsillo. A partir de junio, cuando les enseñen la puerta de salida, que por favor cierren al salir. Y dicho eso, vayamos al grano. El Consell ha comprado la central de Alcanada. Otra chapucilla con dinero público. O sea, es incapaz de comprar el Castell d’Alaró que sí tiene un simbolismo para Mallorca y va y se gasta el dinero en una fábrica chatarra que no sirve para nada. Si es así, que no sirve y hay que derribarla, que el Consell mande a los celadores de la Agència de Disciplina Urbanística para obligarlos. Lo saben hacer bien. En la Serra hay unos cuantos ferits d’ala por su trabajo.

Desfent | De «trajes» va la promoción turística

Querido, veo que estamos en sintonía. Me parece perfecto que el Consell compre Alcanada y la Torre Picada pero lo que no veo tan bien es que deje pasar la oportunidad de adquirir el Castell d’Alaró. Si hay dinero para adquirir una vieja central eléctrica, debería haberlo para mejorar su oferta para que esta zona emblemática alaronera sea pública. Sea como sea, lo que más me ha llamado la atención de esta semana ha sido recordar cómo el alcalde de Deià y líder de Més Lluís Apesteguia en su época de ocupar la conselleria de Turismo como jefe de gabinete no solo recorría ferias turísticas que ahora critica sino que lo hacía vestido de traje y pajarita. ¡Que elegancia! Ahora el todo galán ha cambiado el traje por las camisas hawaianas, un cambio radical como su discurso. Y hablando de trajes, menudo «traje» le han hecho los tabloides británicos al departamento de Turismo del Consell, cuyo conseller Andreu Serra acusa de «amarillismo» a la prensa británica y critica a los hoteleros cuando los propios miembros del Pacte y la oposición no hacen otra cosa que tirarse los trastos por la cabeza en plena feria turística. ¡Menuda promoción!