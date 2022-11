El conseller de Turismo del Consell, Andreu Serra, ha lamentado que los hoteleros de Mallorca hayan dado credibilidad "a una información totalmente tergiversada" del tabloide británico 'The Sun' en la que se indicaba que la isla no quiere recibir a turistas británicos. "En la Federación Hotelera son muy conscientes de todo el trabajo que hemos hecho durante estos últimos tres años en el Consell. Siempre hemos compartido estrategias de promoción de Mallorca con ellos y no tiene sentido que expresen su malestar por una información que saben perfectamente de primera mano que está tergiversada", ha defendido Serra.

'The Sun' y otros tabolides sensacionalistas publicaron el jueves unas declaraciones de la directora insular de Turismo, Lucía Escribano, en las que se afirmaba que los turistas británicos "no son bienvenidos", y que Mallorca "no está interesada en promocionar la isla este verano". Estas declaraciones fueron supuestamente vertidas por Escribano durante una entrevista con el rotativo británico en la pasada World Travel Market de Londres, aunque el Consell las desmiente rotundamente y exige al tabloide una rectificación. Pero la Federación Hotelera de Mallorca da credibilidad a 'The Sun' y el viernes publicó un comunicado en el que advertían del "daño incalculable" que hace al turismo la "ambigüedad" de los responsables políticos. Asimismo, criticaron "el bombardeo constante de mensajes antiturísticos" en los últimos tiempos. "Esto es lo que pasa cuando la ideología se antepone a la responsablidad", indicó la patronal de los hoteleros. "No se puede poner en duda el trabajo que hemos hecho por una información tergiversada de un tabloide", ha señalado Serra. "Hemos trabajado muy intensamente para volver a poner en marcha la industria turística después de la pandemia, con un paquete de ayudas económicas a las empresas y un plan de reformulación de nuestra estrategia de promoción turística con el que hemos ido de la mano con los hoteleros. Por tanto no tiene sentido hacer esas afirmaciones sobre una información que saben que está tergiversada", ha añadido. Serra también ha cargado contra el PP, que calificó las declaraciones publicadas por los tabloides de "escandalosas" y ha exigido la dimisión del responsable de turismo del Consell. "Solo se ha dedicado a criticar a Balears como destino turístico. Fue a Londres con una agenda vacía y, que se sepa, no mantuvieron ni una sola reunión con nadie. Solo fueron a Londres para hacer declaraciones a los medios locales en contra del trabajo del Govern y de la isla como destino turístico", ha criticado el conseller. "Desmentimos categóricamente las afirmaciones publicadas por este diario británico puestas en boca de la directora insular Lucía Escribano. En ningún momento se ha aludido a un criterio socioeconómico para discriminar la tipología de viajeros que tienen que venir a Mallorca. Tampoco se ha afirmado que la política de promoción de la isla descarte la llegada de turistas británicos en cualquier momento del año; al contrario, el Consell ha insistido en el alargamiento de la temporada y en el segmento turístico de valor añadido como el deportivo y el de congresos, con una agenda repleta con medios y touroperadores", ha concluido Serra.