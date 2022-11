Los toros se ven diferentes dependiendo de dónde esté la barrera. No hace tanto que Lluís Apesteguia también recorrió ferias turísticas haciendo promoción y hasta vestido de punta en blanco, con esmoquin y pajarita para asistir a una cena en la que se pagaron 17.000 euros para que Bel Busquets, entonces consellera de Innovación, Investigación Turismo, soltara un discurso ante periodistas británicos en el exclusivo hotel Savoy de Londres.

Fue durante la edición de la World Travel Market 2018, en noviembre, tras otro verano de récord de turistas en Baleares. Entonces el coordinador de Més per Mallorca, que el lunes abría otra grieta en el pacto a cuenta de la promoción turística, formaba parte de la Conselleria como jefe de gabinete de la exvicepresidenta Busquets, después de que esta sustituyera a Biel Barceló al frente de Turismo.

Toda una legislatura tuvieron para hacer desaparecer a Baleares del mapa promocional

Toda una legislatura tuvieron los ecosoberanistas para hacer desaparecer a Baleares del mapa promocional y de las grandes ferias, lo mismo que ahora exigen a sus socios socialistas para mantener el pacto si ganan las próximas elecciones. No solo no lo hicieron sino que patrocinaron un acto que fue cuestionado entonces. Pagaron 15.000 libras (unos 17.000 euros entonces) para que la delegación balear asistiera a la cena de gala de la Asociación de Escritores Británicos de Viajes, un acción promocional que contrató la Agencia de Estrategia Turística, entonces dirigida por el ecosoberanista Jaume Alzamora.

La organización de escritores británicos ofrecía tres opciones de patrocinio y la Conselleria eligió la de bronce, «la más económica», se subrayó entonces en la nota de prensa. A cambio, dentro de la estrategia turística del Govern Better in Winter, que pretendía alargar la temporada, Busquets glosó en un discurso las bondades de las islas, conocidas «por las playas y la oferta de ocio» y subrayando que «queremos que se nos conozca como un destino de calidad y sostenible». Para mostrar la cultura balear la Coral de la UIB interpretó el Cant de la Sibil·la.

Poco después, Busquets criticaba que con el desvío de 2,7 millones de su Conselleria a Vivienda, tras la enmiendas a los presupuestos de 2019 «peligraba» la asistencia de Balears a las ferias de Berlín y Londres. Era otro discurso, aquel año de récord turístico en las islas Més no demonizaba la promoción.