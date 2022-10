Cargos electos y afiliados del PP de Calvià expresaron este viernes su “indignación” con la dirección del partido liderado a nivel autonómico por Marga Prohens por no ser consultados sobre el nombramiento del nuevo candidato a la alcaldía, Juan Antonio Amengual, empresario residente en Portals Nous. La designación de Amengual es el último capítulo de la historia de división interna que ha caracterizado este legislatura al PP calvianer.

La actual portavoz municipal, Luisa Jiménez, quien quería optar a liderar el partido y que ha defendido la postura de los populares en los plenos de esta legislatura, aseguró este viernes que “nadie” del partido a nivel local sabía nada de este nombramiento. “Todo el mundo está muy enfadado, el grupo municipal, los afiliados... Es un menosprecio total a nuestro trabajo y no mantienen formas en los personal. Hay afiliados que me han llamado diciéndome que se van a dar de baja”, manifestó.

La dirección del PP balear, por el contrario, ha señalado que Amengual Guasp ha sido elegido “después de un periodo de consulta y escucha entre las bases del partido en Calvià”. Y ha informado de que Amengual es afiliado del PP desde 1993 y que “atesora una amplia experiencia en el sector de la gestión turística”.

Afiliados populares que han ido a juntas locales con los últimos líderes aseguraron desconocer quién es el nuevo candidato. “No sé quién es, no lo conozco. No lo he visto en ninguna junta”, manifestó uno de ellos.